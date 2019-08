"Klęczycie przed Trupem". Joanna Kluzik-Rostkowska o polityce zagranicznej rządu

Donald Trump weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA przyleci do Warszawy 31 sierpnia wieczorem, a opuści stolicę wczesnym popołudniem 2 września.

Z tej okazji, we wtorek 23 byłych ambasadorów Polski, m.in. Ryszard Schnepf, Iwo Byczewski, Piotr Nowina-Konopka, Jerzy Maria Nowak czy Andrzej Krawczyk, zrzeszonych w Konferencji Ambasadorów RP, skierowało do prezydenta USA Donalda Trumpa list otwarty, w którym podkreślili, że przybywa on do kraju, który nie jest praworządny.

"Prosta droga do kolejnej katastrofy"

"Pana mocny głos wzywający do tolerancji i wzajemnego poszanowania, a także przestrzegania postanowień konstytucji i innych praw, może mieć znaczenie historyczne" - ocenili byli ambasadorzy.

"Polska osamotniona, otoczona nieprzyjaciółmi, skonfliktowana z sąsiadami i zdana - jak przed II Wojną Światową - wyłącznie na odległe geograficznie sojusze, to prosta droga do kolejnej katastrofy" - napisali byli ambasadorowie.

"W tym kontekście rola »konia trojańskiego«, kraju dryfującego na obrzeża wspólnoty wolności i demokracji, dokąd spycha Polskę obecny rząd, jest dla nas i dla naszych sojuszników, w tym także USA, destrukcyjna. W naszym euroatlantyckim związku chcemy być poważnym i wiarygodnym partnerem. Partnerem gotowym także do poświęceń, ale nie wyłącznie klientem i wykonawcą zadań, które spójności NATO nie służą" - napisano.

List skrytykował m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który nazwał go "antypolskim".

"Zachowują się w sposób, który nie przystoi dyplomacie"

O liście byłych ambasadorów rozmawiali również goście programu "Punkt widzenia" w Polsat News. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że "z tego listu płynie jedna dobra wiadomość, że jego autorzy nie są już polskimi ambasadorami".

- Oczywiście smutne jest to, że kiedykolwiek byli dyplomatami, bo zachowują się w sposób, który absolutnie nie przystoi dyplomacie. Dyplomata, nawet jeśli już nie pełni swojej funkcji, powinien cały czas służyć swojej ojczyźnie - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Odpowiedziała mu Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej, która stwierdziła, że "my w trosce o polskie bezpieczeństwo mówimy cały czas o wszystkich słabościach polityki Prawa i Sprawiedliwości".

- PiS jak obejmowało władzę mówiło, że "wstajemy z kolan", a pan jest tak podniecony, że Trump przyjedzie do Polski - zwróciła uwagę Kluzik-Rostkowska sugerując, że to PiS prowadzi politykę uległości.

"To wy zaprosiliście Putina"

Wiceszef MSZ przypomniał jej, że to "Platforma Obywatelska zaprosiła 10 lat temu na obchody wybuchu II wojny światowej Władymira Putina".

- To było mniej więcej rok od ataku Federacji Rosyjskiej na Gruzję i państwo wykazując się wielką naiwnością to zrobiliście. A dzisiaj wam się nie podoba, że na obchody przyjeżdża do Polski prezydent Trump. To jest coś niesamowitego - powiedział.



- Proszę nie przeinaczać moich słów. Ja nie mówię, że mi się nie podoba, że przyjeżdża Donald Trump. Dobrze, jest bardzo ważnym sojusznikiem, ja tylko uważam, że prowadzicie politykę na kolanach, że prowadzicie politykę izolacji Polski, bo chcecie wstawić kij pomiędzy NATO a Stany Zjednoczone i klęczycie przed Trumpem - odpowiedziała mu posłanka PO.

- Prosiłbym żebyście jako opozycja brali odpowiedzialność za to jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej, a nie ją osłabiali, nie szkodzili jej, bo to jest bardzo niedobre - zaapelował z kolei Szynkowski vel Sęk.

- Jeżeli byli dyplomaci wpisują się w waszą kampanię wyborczą to świadczy to jak najgorzej o państwa decyzjach w przeszłości co do wyboru tych osób na te funkcje, ponieważ te osoby nie posiadają takich kwalifikacji, żeby pełnić te funkcje, co udowadniają takim listem - dodał Sęk.

