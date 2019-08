KRS miała awansować sędziów na podstawie materiałów dostarczonych przez hejterkę Emilię

Onet.pl od początku ubiegłego tygodnia opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych.

RMF FM wskazuje, że internetowa hejterka Emilia miała kolportować wykaz sędziów, jako spis osób "szkodzących Polsce". Chodzi o listę sędziów ze stowarzyszenia IUSTITIA, którzy wiosną ubiegłego roku w Brukseli spotkali się między innymi z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Listę miała posiadać m.in. Pawłowicz

Według RMF FM, listę na jedno z posiedzeń KRS miała przynieść posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która na podstawie dostarczonych przez hejterkę materiałów sprzeciwiała się rozpatrywaniu kandydatury sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Według informacji Onetu, wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

Pieniądze miał jej przekazywać sędzia Arkadiusz Cichocki, który zapewniał, że może finansować akcję, bo "bardzo dobrze zarabia" - informuje se.pl. To on należał do WhatsApp’owej grupy "Kasta" i przekazał zapisy rozmów z kolegami Emilii.

- Ukrywali, że dają mi kasę. W sumie dostałam 3-4 tysiące złotych. Nie miałam kontaktów ze Zbigniewem Ziobrą - powiedziała "Super Expressowi" Emilia.

"Farma trolli" w resorcie sprawiedliwości

Z doniesień Onetu wynika też, że w proceder miał być zamieszany m.in. sędzia SN Konrad Wytrykowski, który miał wymyślić akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

W związku z doniesieniami Onetu, do prokuratury wpłynęło we wtorek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożone przez SLD. Jak przekazała prok. Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z tym zawiadomieniem prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające.

W czwartek prezydium KRS w uchwale wyraziło zaniepokojenie i zażądało wyjaśnień od członków Rady wymienianych w publikacjach portalu. Zdaniem prezydium Rady, niezbędne jest zbadanie wszystkich doniesień medialnych przez organy ścigania i przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Wotum nieufności dla Ziobry

W piątek stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia zażądało całkowitego wyłączenia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i niektórych prokuratorów Prokuratury Krajowej ze sprawy. Według stowarzyszenia jednoczesne pełnienie przez Ziobrę stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nie daje gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy.

W poniedziałek posłowie PO-KO zapowiedzieli złożenie wniosku do NIK-u o pilną kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie wszelkich umów zawieranych od 2015 r. dot. kampanii w internecie. Poinformowali też, że w ciągu 24 godzin złożą wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla szefa MS Zbigniewa Ziobro.

