Zatrucia po weselu. 17 osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje

Na jednym z wesel w powiecie niżańskim bawiło się około 120 osób. Następnego dnia 17 z nich trafiło do szpitali w Nisku, Stalowej Woli, Mielcu i Łańcucie. Jak się okazało, pacjenci zatruli się salmonellą. Jeden z weselników zmarł. To ojciec pana młodego, do którego karetka miała przyjeżdżać trzy razy - informuje "Echo Dnia". Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Nisku.

Wesele odbyło się w sobotę w w jedynym z lokali gastronomicznych w powiecie niżańskim (Podkarpackie). Według informacji "Echa Dnia", na przyjęciu serwowano potrawy z drobiu, sałatki z majonezem oraz ciasto.

Następnego dnia do szpitali w Nisku, Stalowej Woli, Mielcu i Łańcucie trafiło łącznie 17 osób. Karetka trzykrotnie miała przyjeżdżać do jednego z weselników. Pacjent miał biegunkę, było podejrzenie zatrucia salmonellą. W końcu został zabrany do szpitala. W poniedziałek 71-latek zmarł. Był to ojciec pana młodego - informuje gazeta.

Sprawą zajęła się prokuratura. - Było zgłoszenie dotyczące zatrucia. W tej chwili zbierana jest dokumentacja. Był zgon jednej osoby, która była uczestnikiem wesela - powiedziała gazecie Urszula Błądek, zastępca Prokuratora Rejonowego w Nisku.

"Lokal jest już w zasadzie unieruchomiony"

Według informacji "Echa Dnia", sekcja zwłok 71-latka wykazała, że bezpośrednią przyczyną jego zgonu był zawał serca. Te ustalenia kwestionować ma jednak rodzina zmarłego.

Osobne postępowanie wszczęto w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Nisku. - Lokal jest już w zasadzie unieruchomiony i będzie na pewno zamknięty. Jego otwarcie będzie ponownie możliwe po potwierdzeniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. To jest szereg procedur i dopilnujemy tego - zapewniła lekarz medycyny Maria Budkowska, powiatowy inspektor niżańskiego Sanepidu.

zdr/ echodnia.eu