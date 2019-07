Gorzkie słowa pod adresem Schetyny. Czarzasty gościem "Polityki na Ostro". Transmisja od godz. 20:00

Opozycja idzie do wyborów podzielona, a lider SLD zwraca się do przewodniczącego PO gorzkimi słowami - to niektóre z tematów czwartkowej "Polityki na Ostro". Gościem Agnieszki Gozdyry będzie Włodzimierz Czarzasty. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 20:00.