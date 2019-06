RPO zaniepokojony kasacjami Prokuratora Generalnego ws. R. Giertycha i J. Dubois

"RPO ma wątpliwości, czy kasacja Prokuratora Generalnego kwestionująca umorzenie postępowania dyscyplinarnego w sprawie adwokatów Romana Giertycha i Jacka Dubois nie jest sprzeczna z normami prawa" - zaznaczono w komunikacie Biura RPO.

Kasacja przyjęta "z zaniepokojeniem"

Jak dodano "Rzecznik z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o złożeniu takiej kasacji do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Pierwszą z tych kasacji - wobec mec. Giertycha - Izba Dyscyplinarna SN zajmowała się już przed miesiącem. Sprawa dotyczyła postępowania dyscyplinarnego odnoszącego się do wypowiedzi medialnych Giertycha z przełomu lat 2016-2017. Giertych mówił wtedy o postępowaniu prokuratury ws. zdrady dyplomatycznej przy okazji badania katastrofy smoleńskiej.

Do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej wpłynął wniosek prokuratora krajowego dotyczący zainicjowania takiego postępowania w związku ze sformułowaniami użytymi pod adresem prokuratury. W lutym 2017 r. wszczęto takie postępowanie dyscyplinarne w sprawie wypowiedzi Giertycha, ale w sierpniu 2017 r. zostało ono umorzone, a rzecznik dyscyplinarny uznał, iż nie doszło do przewinienia. Od tej decyzji wpłynęło odwołanie prokuratora krajowego, które w grudniu 2017 r. oddalił sąd dyscyplinarny przy warszawskiej izbie adwokackiej. W grudniu 2018 r. kasację od tego postanowienia do Izby Dyscyplinarnej SN wniósł prokurator generalny i zawnioskował o przekazanie kwestii sądowi dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania.

Izba Dyscyplinarna SN na początku maja zdecydowała w związku z tą kasacją, że przedstawi zagadnienie prawne poszerzonemu składowi siedmiu sędziów. Chodzi właśnie o dopuszczalność kasacji Prokuratora Generalnego w takich sprawach. "Przepisy nie są jednoznaczne w tej sprawie, brak jest w prawie regulacji wprost i jest to kwestia, która wymaga pogłębionego rozważenia w szerszym składzie" - mówił wtedy sędzia SN Tomasz Przesławski.

Prośba o wyjaśnienia do Zbigniewa Ziobry

W zagadnieniu chodzi o to, czy do kasacji od dyscyplinarnych spraw adwokackich stosować wyłącznie regulacje Prawa o adwokaturze, czy też także zapisy Kodeksu postępowania karnego, na podstawie których uprawnienia PG można rozumieć w sposób poszerzony. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu posiedzenia szerszego składu SN w tej sprawie.

"Orzecznictwo SN wyklucza możliwość kasacji Prokuratora Generalnego w trybie Kodeksu postępowania karnego od decyzji adwokackiego sądu dyscyplinarnego I instancji o podtrzymaniu umorzenia" - podkreślił natomiast w swym stanowisku RPO. Jak wskazał ponadto "kasację w sprawach dyscyplinarnych adwokatów może wnieść wyłącznie Minister Sprawiedliwości, nie zaś Prokurator Generalny".

W związku z tym Bodnar poprosił Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o wyjaśnienia w tej sprawie.

W maju w sprawie mec. Giertycha reprezentująca PG prok. Małgorzata Nowak wskazywała, że w przepisach nie ma zakazu składania tego typu kasacji, zaś podobne były już wnoszone np. w odniesieniu do "dyscyplinarek" prokuratorskich.

Kasacja złożona przez PG ws. mec. Dubois jest podobna i złożona w analogicznych okolicznościach, a sprawa także dotyczy wypowiedzi medialnej adwokata. Sprawa ta została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sformułowanego w maju przez SN zagadnienia prawnego.

