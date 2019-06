Konferencja prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Transmisja od g. 12:00

Przyjmuję zaproszenie (od premiera Mateusza Morawieckiego - red.), bo myślę, że mamy wiele ważnych dla Polski spraw do omówienia - powiedziała we wtorek w Polsat News prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, po tym, jak premier stwierdził wcześniej, że zaprasza ją na kawę i zaproponował, by "nie brała kamer". W środę konferencja prasowa prezydent Dulkiewicz. Transmisja w polsatnews.pl o godz. 12.