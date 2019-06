Zbiera się Rada Naczelna PSL. Ludowcy będą rozmawiali m.in. o starcie w wyborach parlamentarnych

W sobotę zbiera się Rada Naczelna PSL, która oceni wynik wyborów do PE oraz rozpocznie dyskusję, w jakiej formule ludowcy wystartują w wyborach parlamentarnych. Według prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza, pierwszą opcją dla PSL jest zawsze samodzielny start. Decyzje zapadną najpewniej w czerwcu.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. PSL w eurowyborach startowało w ramach Koalicji Europejskiej wraz z PO, SLD, Nowoczesną i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech działaczy Stronnictwa: dotychczasowi europosłowie Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman oraz Adam Jarubas. W kończącej się kadencji PE Stronnictwo miało 4 europosłów.

Szef ludowców podkreślał w wielu wywiadach, że Koalicja Europejska była powołana na wybory europejskie. - Te wybory się zakończyły. My plan wykonaliśmy. Mamy trzech europosłów, to są najważniejsi politycy PSL - mówił.

W jego ocenie, opozycja powinna wystawić wspólne listy do Senatu. Podkreślił, że gdyby do koalicji dołączył Robert Biedroń, to PSL-u w tej koalicji na pewno nie będzie.

pgo/ PAP