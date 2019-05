Atak nożownika w Poznaniu. Sprawca był nietrzeźwy. Przesłuchanie najpewniej w poniedziałek

- Obecnie przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia, natomiast czynności z udziałem zatrzymanego prowadzone będą najprawdopodobniej w poniedziałek od rana. Nadal zbieramy materiał dowodowy, więc co do kwalifikacji czynu i zarzutu nie chciałbym się jeszcze w tej chwili wypowiadać - powiedział w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski.

Jak dodał, w poniedziałek o godz. 9 ma się także rozpocząć sekcja zwłok ofiary.

"Ofiara i napastnik znali się"

Do ataku doszło w sobotę ok. godz. 18 na przystanku MPK przy Alejach Solidarności w Poznaniu. Zaatakowany mężczyzna został ugodzony nożem; zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Miał ok. 40 lat.

29-letni napastnik został zatrzymany kilka minut po godz. 21 w jednym z mieszkań na poznańskich Winogradach.

Podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji powiedziała w niedzielę, że "sprawca w chwili zatrzymania przez policję był nietrzeźwy".

Jak dodała, "z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że ofiara i napastnik znali się". - Krótko przed zdarzeniem razem spożywali alkohol i wtedy właśnie doszło między nimi do kłótni - podkreśliła podinsp. Liszczyńska.

pgo/ PAP