Eurowybory. 21 maja - ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców

Wtorek 21 maja jest ostatnim dniem, kiedy można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce - to rozwiązanie dla przebywających przez dłuższy czas poza miejscem stałego zamieszkania. Eurowybory odbędą się w niedzielę 26 maja.

Aby oddać głos poza miejscem stałego zamieszkania, do wtorku w urzędzie danej gminy (tam, gdzie chcemy głosować) trzeba złożyć wniosek zawierający: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL (w przypadku obywatela UE nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości), a także adres zamieszkania.

O dopisanie mogą wnioskować bezdomni

To ułatwienie dla osób, które od dłuższego czasu przebywają poza miejscem zamieszkania. O dopisanie do spisu wyborców mogą wnioskować także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Do czwartku 23 maja Polacy przebywający za granicą mogą zgłosić odpowiedniemu konsulowi zamiar wzięcia udziału w wyborach do PE. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub elektronicznie.

Zaświadczenie, które uprawnia do głosowania w dowolnym miejscu

Z kolei do piątku 24 maja w swoim urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że zaświadczenie jest najprostszym rozwiązaniem dla osób, które chcą oddać głos poza miejscem zamieszkania - zarówno dla osób, które planują wczasy, wyjazd służbowy czy też z innej przyczyny obawiają się, że nie będą mogli zagłosować. Zwróciła uwagę, że jest to zarazem najbezpieczniejsze rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą znajdowały się w dniu głosowania.

Jak dodała nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia.

"Bardzo ważne jest, by nie zgubić lub nie zniszczyć zaświadczenia, bo wtedy nie otrzymamy kolejnego i nie zagłosujemy nigdzie, nawet tam, gdzie mieszkamy" - dodała Pietrzak.

Wniosek ws. zaświadczenia można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej; wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego należy podać nr paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości). O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą; wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do piątku

