"To jest antypaństwowe". Bosak o sporze rządu z Nawrockim w rok prezydentury

W programie "Graffiti" Marcin Fijołek pytał polityka Konfederacji o jego ocenę pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego.

- Ja zdania nie zmieniłem, więc nadal oceniam prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie - odpowiedział Bosak, akcentując szczególnie aktywność głowy państwa w polityce międzynarodowej.

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Prowadzący zauważył, że na polską politykę zagraniczną duży wpływ ma otwarty konflikt pomiędzy ośrodkami prezydenckim i rządowym.

- Spór z dyplomacją wykracza poza normalne ramy prawne i konstytucyjne, dlatego że w konstytucji mamy wpisane współdziałanie. Mamy otwarty spór, który emanuje właściwie na dużą część świata i niszczy wizerunek naszego państwa, jako państwa, którego kadra jest zdolna działać wspólnie - zauważył wicemarszałek Sejmu.

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- W każdym państwie są silne podziały polityczne. To nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast to nie powinno blokować porozumienia w sprawie nominacji ambasadorskich. Wedle mojej wiedzy i po stronie prezydenta i po stronie MSZ jest ta skłonność do porozumienia, natomiast jest to blokowane ze względów politycznych na poziomie rządowym, na poziomie premiera. Uważam, że to bardzo negatywnie - dodał jeden z liderów Konfederacji.

- Uważam, że premier nie powinien uniemożliwiać porozumienia swojemu wicepremierowi i szefowi dyplomacji z prezydentem, dlatego że to jest antypaństwowe - podsumował.

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"Napięcia z dyplomacją Sikorskiego nie pomagają". Polityk Konfederacji o aktywności prezydenta

Odnosząc się do innych działań w polityce międzynarodowej Bosak zwrócił uwagę, że "aktywność międzynarodowa utrzymana jest na razie utrzymana jest na poziomie bardzo podobnym do poprzedniej prezydentury, czyli prezydenta Andrzeja Dudy, ale także i wcześniejszych prezydentów".

- To jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 10 lub kilkanaście wizyt zagranicznych w ciągu pierwszego roku prezydentury. Kierunki głównie zachodnie i ze szczególnym uwzględnieniem Europy - mówił gość "Graffiti".

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- Tu zwracałem uwagę, że warto dowartościować resztę świata, gdzie często są wielkie szanse rozwojowe, duże szanse i biznesowe i polityczne. Wiem, że są w planie w Kancelarii Prezydenta wizyty także do świata pozaeuropejskiego, ale tam jest taka percepcja, że to wymaga dłuższego czasu na przygotowanie - stwierdził.

Krzysztof Bosak dodał na końcu, że "napięcia z dyplomacją sterowaną przez Radosława Sikorskiego na pewno nie pomagają".

Weta prezydenta Nawrockiego. "Jeszcze ze trzy ustawy należałoby zawetować"

Podsumowując rok Nawrockiego na stanowisku prezydenta polityk odniósł się także do wetowania ustaw przez głowę państwa.

- 41 wet. Rządzący mówią: 41 razy włożony kij w szprychy, w zasadzie złośliwie i tylko z powodów politycznych - przypomniał komentarze ze strony rządowej Marcin Fijołek.

- Brak podpisania prawa, które prezydent ocenia negatywnie, to jest normalna rzecz. I tutaj oczywiście rządzącym może się to nie podobać, natomiast mi się to podoba - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.

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- Ja uważam, że jeszcze ze trzy ustawy więcej należałoby zawetować, między innymi ustawę wymierzoną w rolników, w hodowle, czy ustawę realizującą feministyczny program, związaną z narzucaniem firmom, kogo mają ustanawiać w zarządach. Być może tam były jeszcze, których nie pamiętam w tej chwili, np. ustawy aglomeracyjne, która prawdopodobnie wzmocnią Koalicję Obywatelską w Trójmieście - wyliczał.

-To są rzeczy, które nam się nie podobają. Natomiast to jest normalna sprawa, że prezydent ma prawo podpisywać lub wetować - podsumował.

Rocznica prezydentury Nawrockiego. Wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim

6 sierpnia przypada pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Komunikat w sprawie wydarzeń, które w czwartek odbędą się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, ukazał się na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP. Według harmonogramu, o 17:30 dojdzie w czwartek do "uroczystego podsumowania pierwszego roku prezydentury" Nawrockiego.

Zgodnie z planem, wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów poświęconej rocznicy zaprzysiężenia urzędującego prezydenta. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiony zostanie krótki program artystyczny, a potem głos zabierze prezydent Nawrocki.

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W przeddzień pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek rozmawiał z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem.

- Przed Pałacem Prezydenckim sporo robót budowlanych, młotki w ruch, rusztowania, dużo się dzieje. To oktagon jak na wzór pana prezydenta Trumpa czy coś innego? - pytał dziennikarz gościa programu.

- Nie, absolutnie nie. To nie są roboty budowlane na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powstają po prostu trybuny - odpowiedział Leśkiewicz.