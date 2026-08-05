Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz został zapytany w "Graffiti" o stosunek Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości - partii, z poparciem której wystartował w 2025 roku w wyborach prezydenckich. W wyniku wewnętrznego sporu powstał klub parlamentarny Rozwój Plus, którego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki.

"Będzie szukał sojuszników". Rzecznik Nawrockiego o podziale w PiS

- Pan prezydent przede wszystkim dał wyraźny sygnał, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski. A pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne - zapewnił Rafał Leśkiewicz.

- Pan prezydent nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło - dodał rzecznik.

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Leśkiewicz zapewnił, że będzie rozmawiał z przedstawicielami obu środowisk - zarówno związanym z PiS-em, jak i Rozwojem Plus.

- W radach pana prezydenta są przedstawiciele obu tych środowisk. Tutaj kryterium doboru były przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, polityczne, zawodowe, a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy - stwierdził.

- Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne, wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw. Dla spraw, które proponuje, dla propozycji ustawowych, które proponuje, rozwiązań prawnych, które proponuje - podsumował rzecznik.

Ułaskawienie "Starucha". Rzecznik prezydenta o "naprawieniu błędu wymiaru sprawiedliwości"

W środowym "Graffiti" prezydencki urzędnik wrócił też do głośnego ułaskawienia Piotra Staruchowicza ps. "Staruch" zaznaczając, że prezydent skorzystał w tej sprawie ze swoich prerogatyw.

- Tu wypowiedział się przede wszystkim jego mecenas, mecenas Wąsowski, który bardzo precyzyjnie wyjaśnił, w jakich okolicznościach "Staruch" został skazany z kodeksu wykroczeń. Pan prezydent zastosował prawo łaski w zakresie dotyczącym zakazu stadionowego, ponieważ "Staruch" zapłacił grzywnę, rok czasu odbył tej kary zakazu stadionowego i pan prezydent po prostu skrócił mu ten okres zakazu stadionowego - argumentował.

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Marcin Fijołek zauważył, że "to dość barwna decyzja" prezydenta, zajmującego się kwestią zakazu stadionowego.

- Tu chodzi o co innego, chodzi o elementarną sprawiedliwość - odpowiedział Leśkiewicz. Dodał też, że jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa dowiedział się o wyroku już po jego wydaniu i nie miał możliwości odwołania się od decyzji sądu. Rzecznik zaznaczył, że wyrok był "w ocenie pana prezydenta po prostu niesprawiedliwy".

- Wszystkie okoliczności sprawy, analiza dokumentów sprawy jednoznacznie wskazały, że ta decyzja sądu była niewłaściwa i właśnie temu służy m.in. akt łaski. Służy przede wszystkim temu, by naprawić błąd wymiaru sprawiedliwości, ale służy także temu, by dać szansę człowiekowi, który po prostu się zmienił - podsumował Leśkiewicz.

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