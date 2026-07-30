Mieszkańcy przerażeni, wskazują na brak alertów. Minister Gawkowski odpowiada

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz kilku powiatach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Według wojska mógł on spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim, gdzie wcześniej - około dwóch kilometrów od zabudowań - odkryto krater w ziemi o średnicy 10 metrów. Wcześniej w regionie słychać było potężny huk.

Na Wrzutnię Polsat News napisali zaniepokojeni mieszkańcy. "Gdy w nocy zawyły syreny w Lublinie zabrało informacji. Była to noc, nie ma możliwości zadzwonienia gdziekolwiek. Informacji z RCB nie było. Dopiero informacja o 04:03 na profilu KiKŚ na Instagramie i platofmie X dała do zrozumienia, że coś się dzieje i nie jest to błąd, nie są to ćwiczenia. I zdecydowanie tej syreny nie da się pomylić z budzikiem. Coś przerażającego" - relacjonowała pani Wiktoria.

- Mamy kilka głosów od naszych widzów. Pani Sylwia pisze do nas tak: O 3:50 zawyły syreny. Jestem młodą osobą, wystraszyłam się bardzo, dzieci w domu, również nie było żadnych alertów - opisywał w czwartkowym "Graffiti" Marcin Fijołek. Prowadzący zapytał wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego o to, "czy jest szansa, żeby oprócz tej syreny, która zawyła, ludzie byli dość szybko albo uspokojeni, albo poinformowani, co zrobić".

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- Wyje syrena, bo mamy alert. Wyje syrena, bo mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, w której nie da się zidentyfikować w czasie rzeczywistym - odpowiedział mu Gawkowski. - Po pierwsze nie wiemy dokładnie, dokładnie gdzie spadnie, czy to będzie dron, czy to będzie rakieta, niezidentyfikowany obiekt - wyjaśnił wicepremier.

"Nie żyjemy w czasach pokoju". Gawkowski o zagrożeniu ze strony Rosji

Minister cyfryzacji w czwartkowym "Graffiti" nadmienił jednak, że rozumie zaniepokojenie mieszkańców. - Też mam rodzinę, też bym się poczuł zdenerwowany, ale gdyby nie było tego alarmu, gdyby te syreny nie zawyły i nie mielibyśmy tego obiektu w polu, tylko w bloku, w domu, w jakimkolwiek miejscu, które spowodowałyby uszczerbek na zdrowiu, nie daj Boże śmierć, no to mielibyśmy trudniejszą sytuację - zaznaczył.

Jednocześnie wicepremier zaznaczył, że my, Polacy, "musimy mieć świadomość, że Polska jest zagrożona, że wojna się toczy". Dodał też, że nasz kraj jest "narażony na sabotaże i różnego rodzaju sytuacje krytyczne". - Przyzwyczailiśmy się do czasów pokoju. My nie żyjemy w czasach pokoju, bo mamy sąsiada, Rosja przecież jest naszym sąsiadem, który ma jasny cel - powiedział Gawkowski.

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Wracając do wątku syren alarmowych, Fijołek zaznaczył, że w jego ocenie "nikt nie ma pretensji" o to, że one zawyły. - To dopiero byłby problem, gdyby by nie daj Boże coś się stało. Ale zastanawiam się, czy nie można zsynchronizować naszych telefonów, m-Obywatela z tym, co się dzieje za oknami, jeśli chodzi o syreny? - dopytywał.

- Można, tylko trzeba mieć wiedzę. W czasie rzeczywistym podawanie wiedzy, co to było, jest niemożliwe. To znaczy, wiadomo, że mamy zagrożenie, ale Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych też identyfikuje obiekt. Nie ma wiedzy, gdzie to się wydarzy, dlatego trzeba większą grupę społeczną powiadomić. Potrzebne są minuty, czasami dziesiątki minut, a to rodzi panikę - mówił Gawkowski.

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Wicepremier opisał też, co oznaczają poszczególne alarmy. - Sygnał modulowany, trzy minuty, realne zagrożenie. Sygnał trzy minuty jednostajny, odwołanie tego zagrożenia. Więc, jeżeli to usłyszymy, to musimy mieć pojęcie, to musimy mieć świadomość, że coś się może wydarzyć - powiedział.

Gawkowski zwrócił także uwagę, że obecnie problemem jest to, że "dzisiaj duża część społeczeństwa też nie wie o tym, co oznaczają te sygnały". - Nie dlatego znowu, że trzeba się tego nauczyć. Tylko ja jeszcze z tego pokolenia pochodzę, gdzie mnie w szkole średniej uczono na zajęciach, że są takie alarmy, że taka sytuacja kryzysowa może się wydarzyć - opisał.

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- Ale już pokolenie po mnie, pokolenie siedem lat po mnie, to jest wyrwane 20 lat uczniów, którzy nic nie wiedzą - kontynuował wicepremier. - Bo było spokojnie, bo było miło. Też powiedzmy sobie uczciwie, nie wszyscy mają świadomość, że my żyjemy w takiej sytuacji kryzysowej - dodał.

Wicepremier zaznaczył też, że "to nie jest przecież tak, że mamy cały czas zagrożenie w Polsce" w związku z trwającą wojną w Ukrainie. - Bardzo współczuję wszystkim, którzy czuli się zdenerwowani, ale szanowni Państwo, Rosja nas nie będzie oszczędzała - ostrzegł.

Mówiąc o obiekcie, który spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, Gawkowski zaznaczył, że obecnie nie został on zidentyfikowany. - Ale wiemy, że jest zidentyfikowane miejsce, są już służby. Mamy też poczucie, że to nie jest jednorazowa sytuacja, która się może zdarzyć, dlatego przestrzegam, najbliższe dwa miesiące (....), to jest sierpień i wrzesień, sytuacji takich będzie więcej - powiedział.