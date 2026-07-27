Polityk ocenił, że większość środowiska Prawa i Sprawiedliwości chce współpracy. - Niestety jest wąska grupka, ale bardzo wpływowa, głośna, krzykliwa (...), najwyraźniej przekonali prezesa, muszę przyznać, że w gabinetowych intrygach okazali się bardzo skuteczni - dodał, komentując rozłam w PiS.

W ubiegły piątek Jarosław Kaczyński poinformował, że część posłów PiS "zrezygnowała" z członkostwa w partii. To politycy związani z Mateuszem Morawieckim i stowarzyszeniem Rozwój Plus.

- Języków gadzich jest wokół pana prezesa dużo i pan prezes potrafi dość skutecznie się bronić przed złymi podszeptami. Ale też żaden człowiek nie jest w stu procentach na takie rzeczy odporny. Żałuję, że w tym przypadku ten jad politycznej intrygi zwyciężył - podkreślił Paweł Jabłoński.

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- To jest złe dla Polski. Odsunięcie Tuska od władzy dzisiaj jest dla Polski koniecznością. To tragiczny rząd, szkodliwy, który nie dba o polskie bezpieczeństwo, rozwój. Jeśli opozycja jest rozbijana, a w wyniku decyzji z piątku jest rozbijana, to Donald Tusk jest dzięki temu silniejszy, ma większe szanse na kolejną kadencję - mówił dalej.

Jabłoński: Kurski kłamie. Może mnie pozwać

Jabłoński komentował też wypowiedzi Patryka Jakiego, który stwierdził na antenie telewizji Republika, że przyczyną spadku notowań PiS jest polityka europejska Mateusza Morawieckiego.

- To nieprawda. Mateusz Morawiecki prowadził politykę europejską do listopada 2023 roku. Jaki mówił, że Konfederacja urosła na rzekomych błędach polityk europejskich Morawieckiego. Konfederacja w roku 2023 uzyskała wynik 7,6 proc. Konfederacja zaczęła rosnąć, kiedy już po wyborach, między innymi Patryk Jaki strasznie ostro zaczął kłamać, przypisywać Morawieckiemu różne rzeczy, które nie miały miejsca - odparł Jabłoński.

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Z kolei Jacek Kurski w Republice stwierdził, że kierownictwo PiS dowiedziało się o unijnych kamieniach milowych z mediów. - To jest prostu nieprawda. Jacek Kurski po prostu, mówię to wprost, może mnie pozwać do sądu, kłamie. Jacek Kurski doskonale wie, jaka była rzeczywistość. Doskonale też wie, że w ogromnym stopniu spadek poparcia dla PiS wynikał z tego, w jaki sposób on zarządzał telewizją publiczną i jak on sam jest osobiście postrzegany - zaznaczył poseł.

Współpracownik Morawieckiego o sytuacji w PiS. "Bardzo źle się stało"

- Przecież on wystartował do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca w okręgu, w którym PiS zdobywa dwa mandaty - mówił dalej o Kurskim. - Nie tylko, że nie wszedł, ale zajął szóste miejsce. To obiektywny miernik, jak wyborcy PiS postrzegają takie osoby jak Jacek Kurski. Bardzo źle się stało, że dzisiaj to Jacek Kurski staje się twarzą PiS - dodał Jabłoński.

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Polityk podkreślił, że wstąpił do PiS wiele lat temu. - Dzisiaj oni mnie wyrzucają z PiS, czy może już z Solidarnej Polski. Mam wrażenie, że ta partia niestety stała się tym, czym była Solidarna, Suwerenna Polska - oświadczył Paweł Jabłoński.

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