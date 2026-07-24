Rząd przyjął w lipcu projekt nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy, ale usunął z niego zapis pozwalający gminom tworzyć strefy zakazu takiej działalności. Decyzję skrytykowała minister funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, argumentując, że odbiera to samorządom i mieszkańcom możliwość ochrony przed uciążliwym najmem. Ministerstwo Sportu i Turystyki, odpowiedzialne za projekt, przekonuje, że taka regulacja jest niepotrzebna.

W programie "Graffiti" Pełczyńska-Nałęcz tłumaczyła, że nie jest przeciwna wynajmowi "w sposób cywilizowany", jeśli nikomu to nie przeszkadza lub odbywa się to w regionach turystycznych, gdzie zarabia na tym lokalna społeczność.

- Natomiast ja mówię o kamienicach, blokach w miastach, gdzie ktoś za całe oszczędności swojego życia kupił sobie mieszkanie, żeby w tym mieszkaniu spokojnie mieszkać, mieć dzieci, mieć poczucie bezpieczeństwa i nagle za ścianą hotel, lub naprawdę, powiem to, dom publiczny, bo to dokładnie tak potrafi wyglądać - powiedziała minister.

Pełczyńska-Nałęcz o branży hotelowej. "Najwyraźniej ma wejście do polityków"

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że dobrobyt mieszkańców powinien być priorytetowy. - I nagle co, my mu mówimy, no cóż człowieku, cierp, dlatego że branża musi zarobić? Otóż nie! - mówiła minister.

Minister stwierdziła, że branża hotelarska "najwyraźniej gdzieś weszła, bo ma wejście do polityków" nie powinna mieć większych praw niż pojedynczy obywatel.

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- Były przesyłane, zresztą otwarcie, uwagi określonych środowisk branży. Sam pan minister, który się tym zajmuje, mówił o telefonach od branży. I potem nagle wychodzi projekt ustawy, w której ten punkt widzenia branży jest stuprocentowo odzwierciedlony, a punkt widzenia mieszkańców i samorządów jest odzwierciedlony w stopniu zerowym - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

WIDEO: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Graffiti"

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Minister tłumaczy się z enigmatycznego wpisu

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał minister o jej czwartkowy wpis na temat projektu tej ustawy. Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała w nim na krytykę.

"To nie można powiedzieć wprost: mamy branżę, która chce kasy. I ta branża już jest rozczarowana, że nie ma dopłat do kredytów, a teraz jeszcze to?! A tu za pasem wybory….. Może zabrzmi niefajnie, ale przynajmniej każdy zrozumie, o co chodzi" - napisała na platformie X.

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- Ja sama patrzę na te argumenty, które padają w dyskusji o najmie krótkoterminowym. I słyszę, że, obywatele są za głupi, żeby sami o sobie decydowali, jeszcze się skorumpują. No przepraszam bardzo, ale to raczej o politykach się mówi, że mogą się skorumpować. (...) Więc to są tak absurdalne argumenty, że człowiek się zastanawia, o co chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, panie redaktorze, to chodzi o pieniądze najwyraźniej - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa Polski 2050 wspomniała przy tym, że "Polska 2050 ponad rok temu przedstawiła dobrą ustawę w Sejmie, która została zamrożona".