W czwartek o godz. 12.00 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim. O północy mija termin, w którym posłowie Prawa i Sprawiedliwości mieli złożyć deklarację o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach.

- Myślę, że tak naprawdę na końcu będzie taka sytuacja, że pan prezes z panem Morawieckim o 12.00 nie wyjmą rewolwerów z kabur, tylko dogadają się - skomentował w programie "Graffiti" minister i członek Nowej Lewicy Marcin Kulasek. - Obaj wiedzą, że w tej chwili podział tej partii powoduje koniec PiS-u - dodał.

PiS na skraju upadku? Minister Kulasek wskazał na skutki podziału

Szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił uwagę, że sondażowe poparcie PiS-u nie jest na tyle wysokie, by po podziale na dwa ugrupowania partia mogła się utrzymać. - Zresztą Polacy nie uwierzą, że powstanie nowa partia z tych samych ludzi, z tych samych posłów. To jest niemożliwe - ocenił minister.

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- Wiemy, ile przez osiem lat PiS zrobiło niedobrego dla naszego kraju i Polek i Polaków, ale na końcu, jestem przekonany, że majestat prezesa zadziała i jeszcze do wyborów, tych za rok, wystartują - podkreślił Kulasek.

Pytany o doświadczenia ze sporów w Nowej Lewicy, Kulasek przekonywał, że kluczem do przetrwania takich perypetii jest posiadanie silnego lidera. Jak dodał, znaczenie ma także struktura ludzi, którzy uwierzą w przedstawioną wizję.

WIDEO: Marcin Kulasek w programie "Graffiti"

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Kulasek o realizacji obietnic wyborczych. "Inaczej możemy mieć problemy"

W programie "Graffiti" minister Kulasek odniósł się również do koalicji rządowej. - W koalicji 15 października mieliśmy dwa główne postulaty, o które większość polskich obywateli, patrząc we własny portfel, zadaje nam pytania. Jedna rzecz to jest kwota wolna od podatku, druga rzecz to jest zwiększenie progów podatkowych. - zauważył.

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- I myślę, że trzeba iść w tym kierunku, żeby spełnić te obietnice, bo za obietnicę, którą się składała, trzeba brać odpowiedzialność jako Lewica - powiedział Kulasek. Stwierdził przy tym, że przekonuje innych, by przynajmniej jeden z postulatów zrealizować w całości.

- Inaczej, jestem o tym prawie przekonany, możemy mieć problemy z odtworzeniem koalicji rządowej, jeżeli przynajmniej jedna z tych dwóch rzeczy nie zostanie spełniona. To mówią jednoznacznie nasi wyborcy - podsumował.