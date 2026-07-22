Dariusz Klimczak o nowym projekcie politycznym. PSL gotów budować "nową Trzecią Drogę"

Dariusz Klimczak stwierdził w środowym wydaniu "Graffiti", że jest za wcześnie, by orzekać, że PiS się rozpadnie, jednak dostrzegł w tym szansę na zakończenie polaryzacji. Minister infrastruktury wykluczył jednak, aby w przyszłości PSL mógł wspólnie budować frakcję polityczną z Mateuszem Morawieckim.

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- To nie jest nasza łajba, to nie jest okręt, z którym chcemy płynąć. Wiemy, że pan Morawiecki nie cieszy się najlepszą opinią, ciągną się za nim afery. Członkowie jego rządu rozpierzchli się po świecie, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. To nie jest osoba, która jest jakąś nowością w polityce, która ma czystą kartę - powiedział Klimczak.

WIDEO: DARIUSZ KLIMCZAK W "GRAFFITI"

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Dariusz Kliczmak o nowym projekcie polityczny z PSL w centrum

Zamiast współpracy z Mateuszem Morawieckim Dariusz Klimczak zgodził się, że PSL może w przyszłorocznych wyborach wystartować jako centralny ośrodek "nowej Trzeciej Drogi".

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- Nie wykluczam, że powstanie nowy projekt polityczny, ale jego fundamentem i bazą będzie autorytet, rzetelna praca ministra obrony narodowej, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamyszyna - powiedział Dariusz Klimczak.

- Polityka jest dynamiczna i ani ja, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie wykluczamy nowej konstrukcji politycznej, która będzie nową ofertą dla wyborców. (…) Bądźmy szczerzy, te dotychczasowe ugrupowania, te same twarze, bardzo przewidywalne ruchy, to nie jest nowa oferta dla wyborców - powiedział minister.

Spór o nowego prezesa IPN. Klimczak: Koalicjanci powinni nam zaufać

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Dariusza Klimczaka także o kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. PSL wbrew koalicjantom, a zgodnie z głosami PiS i Konfederacji, przegłosował nominację, którą zatwierdzić musi jeszcze Senat. Premier Tusk stwierdził jednak, że wyższa izba parlamentu odrzuci kandydaturę, a głosowanie nie trafiło do środowego porządku obrad.

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- Będziemy starać się podsycać ten ogień i entuzjazm wśród naszych koalicjantów. (…) Uważam, że nasi koalicjanci powinni nam zaufać - powiedział Klimczak, argumentując, że "to PSL prowadzi najbardziej zaangażowaną politykę historyczną Polski".

- Na pewno pan Mateusz Szpytma jest lepszy, na pewno niezależny, a jeżeli ktoś liczy na jakieś zmiany w kolegium IPN-u, które nastąpią chyba w 2030 roku, to po co marnować te cztery lata. Mamy naprawdę bardzo dobrze przygotowanego kandydata z osiągnięciami, szanowanego przez różne środowiska - stwierdził w "Graffiti" minister.