- Przedsiębiorcy, osoby ciężko pracujące, które mają wrażenie, że ich praca nie jest doceniana albo, że co chwilę są po nowe pomysły, żeby ich bardziej oskładkować, opodatkować, czują, że myśmy nie zrealizowali tych zobowiązań, które mieliśmy trzy lata temu - powiedział Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum, oceniając najnowsze wyniki sondaży poparcia dla partii politycznych, w których widać spadek poparcia dla koalicji rządowej.

- I dlatego jest moja oferta ruchu na rzecz wolności, wolności obywatelskiej i przedsiębiorczej, żeby po prostu człowiekowi zostawało więcej pieniędzy w kieszeni, żeby Urząd Skarbowy nie traktował go jako potencjalnego przestępcy - wyjaśnił polityk. - Potrzebny jest nam szerszy ruch - zaznaczył.

Petru wyliczyło kolejne postulaty przyszłego ugrupowania, w tym m. in. zmiany w ochronie zdrowia. - Trzeba zracjonalizować cały ten system, żeby nie było dwóch szpitali koło siebie, które jednej i drugiej mają wszystkie specjalizacje możliwe. Jest nieefektywne wykorzystanie zasobów - przekazał.

- Obniżka składki zdrowotnej, żadnych nowych podatków. To jest moje takie hasło, które brzmi banalnie - dodał.

Konfederacja dołączy do koalicji rządowej? "Potrzebny jest szerszy ruch"

Prowadzący Marcin Fijołek zauważył, że brzmi to jak program Sławomira Mencena. - On będzie chciał likwidować całe instytucje. To czym na pewno się program ten różni od tego, co oferuje Konfederacja, to to, żeby to była wolność gospodarcza bez radykalizmów - wyjaśnił.

Polityk został poproszony o komentarz do wpisu senatora Koalicji Obywatelskiej Adama Szejnfelda, który zapytał internautów, czy wyobrażają sobie koalicję Tusk-Mentzen-Czarzasty-Kosiniak.

- Po co Konfederacja, po co koalicja z Mentzenem, jak można to samo zaoferować po naszej stronie, czyli wolnościowa oferta, ale proeuropejska bez radykalizmu - odpowiedział Petru. - Bez radykalizmów, bez ksenofobii, bardzo twarda jeżeli chodzi o kwestie migranckie, ale nie już ksenofobiczna - podkreślił.

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- Nie ma potrzeby, żebyśmy z radykalnym ugrupowaniem, które ma elementy wolnościowe, robili kiedykolwiek koalicję. Uważam, że można im zabrać tlen poprzez oferowanie tego de facto, o czym ja zawsze mówiłem, a oni też teraz mówią - zaznaczył polityk.

- A to ma być wszystko racjonalne, a jednocześnie nie być tak radykalne, antyeuropejskie - dodał polityk, zaznaczając, że ma wątpliwości czy taki rząd by się w ogóle utrzymał.