W temacie konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, Marcin Fijołek w programie "Graffiti" pytał o wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, według którego stowarzyszenie Rozwój Plus to skrzydło w ramach partii, które ma zapewnić szerszy elektorat.

- Jeden element mnie osobiście boli. Jak słyszymy w retoryce przyjętej przez pana premiera Morawieckiego, oni tworzą stowarzyszenie tych nowoczesnych, prorozwojowych, ambitnych ludzi. A w domyśle reszta PiS- czuję, że to też mnie dotyczy - to takie stare, stetryczałe dziadki, które się rozwojem nie zajmują - wskazał Michał Moskal.

- To jest retoryka, w której jest Mateusz Morawiecki i jego grupa ludzi, a reszta PiS-u to moherowe berety, które trzeba gdzie schować. Mam déjà vu z moich lat dziecięcych, gdy Donald Tusk robił dokładnie to samo z PiS i naszymi wyborcami. To coś, co mnie osobiście boli - podkreślił polityk.

Ultimatum w PiS. Moskal: Apeluję o opamiętanie

Prezydium Komitetu Politycznego PiS 15 lipca przyjęło uchwałę, z godnie z którą wszelkie stowarzyszenia wewnątrz partii są zakazane. Prezes Jarosław Kaczyński dał czas politykom swojej formacji na rezygnację z takich organów do 23 lipca. W innym wypadku mogą zostać wykluczeni z PiS.

Moskal odniósł się też do prawicowego kursu Przemysława Czarnka. Według Marcina Horały to taktyka, by być "Konfederacją z Temu".

WIDEO: Michał Moskal w "Graffiti"

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- Wolę jednak, żeby PiS było PiS-em, a nie bezobjawową, dwuprocentową prawicą. Na taką ścieżkę część polityków chciałoby nas wprowadzić. Apeluję o pewne opamiętanie się na tej drodze - komentował Moskal.

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Według Moskala "kilka osób" związanych dotychczas ze stowarzyszeniem Morawieckiego złożyło oświadczenia o rezygnacji z grupy byłego premiera. - Mamy pewność, że ta grupa się pomniejsza - podkreślił.

Konflikt wewnątrz PiS. "Czuję się osobiście obrażony"

Poseł PiS ocenił również, że przez wypowiedzi polityków stowarzyszenia Rozwój Plus czuje się "osobiście obrażony". - Czuję się zaatakowany. Jeśli ktoś mówi, że my nie jesteśmy ambitną częścią PiS, próbuje nas odcinać od tego, co PiS osiągnęło przez osiem lat rządów i jak zmieniło Polskę, to atak, który odbieram osobiście. Natomiast to nie jest coś, nad czym nie będę potrafił przejść, jeśli będziemy mieli szansę razem zmieniać Polskę - wskazał.

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- Mam nadzieję, że przyjdzie refleksja. Potrzebne jest, żeby się zastanowić, gdzie Polska chce zmierzać i co chcemy robić. Bo jeśli chcemy być poważną partią, która będzie zmieniać Polskę, to jest do tego droga przez PiS. Jeśli nie, to można być bezobjawową, dwuprocentową prawicą w koalicji z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, co się za chwilę pewnie wydarzy - mówił dalej Moskal.

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