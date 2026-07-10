"Jest spanikowany". Europoseł PiS uderza w Zełenskiego

- Wiemy z mediów ukraińskich, choćby z "Ukraińskiej Prawdy", że on rozważał zrobienie szybkich wyborów w listopadzie tego roku. Próbował skłonić swoich popularnych konkurentów, na przykład generała Załużnego, do tego, żeby nie brali udziału w takich wyborach. Nie udało mu się to - stwierdził Adam Bielan, oceniając, że "popularność Zełenskiego spadła".

Adam Bielan o Wołodymyrze Zełenskim. "Kampania skierowana przeciwko Polakom"

To właśnie kwestia wyborów w Ukrainie, nad których zorganizowaniem toczy się dyskusja, miała być - zdaniem europosła PiS - powodem, dla którego ukraiński przywódca podjął ostatnie decyzje kontrowersyjne z punktu widzenia Polski. - I wyraźnie, niestety, podjął decyzję, że te wybory chce wygrać na szowinistycznej kampanii skierowanej przeciwko Polakom - argumentował Bielan.

- Ukraina na pewno na tym straci - stwierdził Bielan. - To Ukraina dzisiaj bardziej potrzebuje Polski, a nie na odwrót - zarówno pod względem militarnym, ale przede wszystkim pod względem gospodarczym - podkreślił na antenie Polsat News.

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W rozmowie z Marcinem Fijołkiem wskazał, że jedną z konsekwencji, na jakie naraża się Kijów w razie kontynuowania działań polaryzujących Ukrainę i Polskę, będzie blokowanie kolejnych etapów procesu akcesyjnego.

- Zdanie PiS jest w tej sprawie jednoznaczne. Jesteśmy przeciwko otwieraniu kolejnych klastrów, tak zwanych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą, dopóki sprawa państwowego gloryfikowania oprawców z UPA nie zostanie rozwiązana i dopóki nie zostanie rozwiązana w końcu sprawa ekshumacji naszych rodaków zamordowanych na Wołyniu - podkreślił gość Marcina Fijołka.

Głos z PiS ws. wsparcia Ukrainy. "To będzie przeciwko polskiej racji stanu"

- Słyszymy z plotek, że jeszcze w tym miesiącu ma być otwarty kolejny klaster. Jeżeli Polska, jeżeli Tusk się na to zgodzi, to będzie to działanie absolutnie przeciwko polskiej racji stanu. Mam nadzieję, że to nieprawda - kontynuował Bielan w sprawie ukraińskiego procesu akcesyjnego. Wskazał również, że nie tylko w tej sprawie może zostać wykorzystane prawo weta.

- My mamy również prawo weta w sprawach budżetowych. I my nie będziemy zgadzać się, mówię o nowym rządzie, który powstanie po przyszłorocznych wyborach, na wpisywanie do wieloletnich ram finansowych wieloletniej pomocy dla Ukrainy, już mam nadzieję po zakończeniu działań wojennych, w momencie, kiedy nasze interesy państwowe, narodowe nie będą reprezentowane - mówił europoseł.

Zdaniem Bielana "Ukraina nie będzie w stanie tych dwóch wet Polski w Unii Europejskiej obejść", w związku z czym europoseł przewiduje, że "prędzej czy później, jeżeli nie z Zełeńskim, to z jego następcą (...) będziemy w stanie się porozumieć".

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