Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się w środowym "Graffiti" do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który pytał rządzących - w kontekście donacji dla Ukrainy - "w czyim interesie kłamiecie?".

- Ja muszę powiedzieć, że zastanawiam się, w czyim interesie działa pan poseł Kaczyński. Bo nie mam wątpliwości, że to, co wyprawia Kaczyński i cała jego kamaryla, jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. Rozpoczynanie tej dyskusji w takiej formule, to jest zdrada polskiego bezpieczeństwa, nie mam do tego żadnych wątpliwości - stwierdził Kierwiński.

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- Nawet na płaszczyźnie ostatnich lat, jest dość oczywiste, że każde wsparcie wojskowe udzielane Ukraińcom, udzielane Ukrainie, to jest inwestycja też w czas, który nam jest potrzebny, żeby się dozbroić - dodał minister.

Kierwiński mówił o Kaczyńskim i PiS. "Gigantyczna hipokryzja"

Kierwiński zwracał uwagę, że "PiS także pomagał Ukrainie i dobrze, że to robił". - Dziś sami to krytykują. Co to za gigantyczna hipokryzja. To znaczy wtedy było dobrze, teraz jest źle, czy może punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? A może jest tak, że Jarosław Kaczyński jest w stanie zdradzić polski interes narodowy, bo uważa, że w ten sposób uzyska jeden czy dwa punkciki procentowe? To jest coś haniebnego - ocenił szef MSWiA.

- Ten gość i ci ludzie, mówiąc zupełnie szczerze, oni kompletnie nie liczą się z polskim interesem narodowym, z polskim bezpieczeństwem. Chodzi im tylko o to, żeby za wszelką cenę wrócić do władzy. Nie wrócą w ten sposób, dlatego że zagrażają polskiemu bezpieczeństwu - podkreślił minister.

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- To Józef Piłsudski powiedział o państwie buforowym - Ukrainie oddzielającej nas od agresji rosyjskiej. I się nic nie zmieniło przez 100 lat. Porównajmy Piłsudskiego i jego mądrość polityczną z głupotą Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA odpowiada na wezwanie Czarnka. "Dobrym słowem chce pomagać?"

Minister był też pytany o słowa kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, które padły w "Graffiti". Polityk mówił o zmianie sytuacji wokół Ukrainy.

- Niech przestaną opowiadać te dyrdymały. Co to znaczy inaczej trzeba pomagać? Jeżeli jest prośba ze strony Ukrainy, jeżeli jest prośba ze strony naszego największego sojusznika - Ameryki, jeżeli jest prośba ze strony NATO, jeżeli ileś państw europejskich wspiera w ten sposób Ukrainę, to jak inaczej chce Czarnek pomagać? Dobrym słowem pomagać? Ten gość chce być kandydatem na polskiego premiera i w tak oczywistych kwestiach jak polskie bezpieczeństwo nie jest w stanie się zachowywać przyzwoicie - ocenił Kierwiński.

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Marcin Fijołek zauważył, że PiS chodzi o politykę transakcyjną, jak to miało miejsce przy okazji MiG-ów, gdy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że Polska może przekazać Ukrainie myśliwce, ale w zamian za drony.

WIDEO: Marcin Kierwiński w programie "Graffiti"

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Kierwiński o wsparciu dla Ukrainy: Wszyscy to rozumieją, oprócz politykierów z PiS

- Prosi o to nasz największy sojusznik. To są rzeczy uzgadniane z naszym największym sojusznikiem, jednym z filarów naszego bezpieczeństwa. Proszą o to inne kraje członkowskie NATO. Współpracujemy w tym zakresie. Interesem całego NATO jest to, aby Ukraina walczyła jak najbardziej heroicznie, jak najdłużej z Rosją. To jest coś naturalnego. A Czarnek mówi, że trzeba im pomagać inaczej. To znaczy, jak im trzeba pomagać? Dobrym słowem? Czy może pana Czarnka wyślemy tam jako eksperta od kwestii konfliktów zbrojnych? No bądźmy poważni - podkreślił Kierwiński.

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Szef MSWiA zaznaczył, że "Ukraina dziś potrzebuje wsparcia militarnego i cały cywilizowany świat to wsparcie dostarcza". - A w Polsce PiS, w imię swoich wewnętrznych interesów, rozpoczyna debatę, czy polskim interesem jest to, żeby Ukraina się jak najdłużej broniła. Więc ja mówię z pełną odpowiedzialnością. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina skutecznie obroniła się przed Rosją. Dlatego, że każdy dzień, który dzięki temu my zyskujemy, to jest dzień na wzmacnianie naszej obronności. Dlatego, że każdy kilometr obroniony ukraińskiego terytorium, to jest kilometr dalej od Rosji - stwierdził szef MSWiA.

- To jest oczywiste. Wszyscy to rozumieją, oprócz takich politykierów z PiS - dodał.