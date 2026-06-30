Rośnie poparcie dla Nawrockiego. Minister wskazał możliwą przyczynę

- Uważam, że te ruchy ze strony ukraińskiej były absolutnie niepotrzebne i nie służą Ukrainie, nie służą budowaniu jej bezpieczeństwa, ale to są błędy popełnione w mojej ocenie przez stronę ukraińską - ocenił minister finansów. Andrzej Domański wskazał napięcie narastające w relacjach polsko-ukraińskich, mające źródło w decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".

W efekcie Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Wspomniana sytuacja oraz jej następstwa mogły - zdaniem ministra Domańskiego - wpłynąć na wzrost poparcia dla prezydenta Polski.

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Rośnie poparcie dla Karola Nawrockiego. Minister Domański o przyczynie

- Wiemy, jak cała historia się zaczęła i ten rosnący nacjonalizm, rosnąca wrogość po obu stronach również w debacie publicznej, również to, co pojawia się w tej chwili coraz częściej w mediach społecznościowych, nienawiść, mówiąc wprost nienawiść, to naprawdę nie służy nikomu, nie służy również Polsce - mówił minister.

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Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Domańskiego również o kwestię licznych wet prezydenta, które zdają się nie wpływać negatywnie na nastawienie polskiego społeczeństwa względem głowy państwa. - Oczywiście pan prezydent rekordowo dużo wetuje, blokuje ważne ustawy, dzięki którym polska gospodarka mogłaby rozwijać się jeszcze lepiej, dzięki którym stan finansów publicznych byłby silniejszy - powiedział szef resortu finansów, odnosząc się tym samym do kwestii prezydenckiego weta wobec ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Nawrocki odmówił podpisania tego aktu trzy razy.

WIDEO: "Rosnący nacjonalizm". Minister o wzroście poparcia dla prezydenta

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Trzy weta wobec ustawy o kryptoaktywach. Domański: Bardzo szkodliwe

- Oczywiście nie wiemy, na ile ten wzrost w sondażach jest wzrostem trwałym. Wiemy, że akurat te słupki zaufania do polityków podlegają bardzo dużym wahaniom i z całą pewnością weta do ustawy o rynku kryptoaktów były bardzo szkodliwe - ocenił Domański.

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- Wiemy, że stoi wiele dziwnych historii za tymi decyzjami prezydenta. Też za niektórymi głosowaniami w Sejmie. Myślę, że to jeszcze będzie dokładnie zbadane. Wiemy, że rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Od jutra teoretycznie de facto powinien być martwy w Polsce. Wymaga takiej ochrony, jaka mają osoby inwestujące w inne aktywa - wskazywał minister.

Czy drugi próg podatkowy zostanie podniesiony? Komentarz ministra finansów

Szef resortu został także zapytany o potencjalne podniesienie drugiego progu podatkowego. - Ministerstwo finansów analizuje scenariusze, możliwe rozwiązania zmian w systemie podatkowym. Tych propozycji zmian pojawia się dużo - powiedział Domański.

Dodał, że w ramach pomysłów zgłaszanych przez koalicjantów spotkał się w ostatnim czasie z ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a wśród zaplanowanych rozmów wymienił także spotkanie z przedstawicielami Polski 2050. W przypadku Lewicy resort ma z partią "bieżący kontakt".

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Domański wskazał jednocześnie, że "oczywiście wszystko musi się zmieścić w realiach gospodarczych, a realia gospodarcze są takie, że mamy wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego, niską inflację, ale jednocześnie wydajemy 5 proc. naszego PKB na bezpieczeństwo".

Minister skomentował również kwestię programu CPN (Ceny Paliwa Niżej - red.), wprowadzonego przez rząd w związku z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego, która doprowadziła do wzrostu cen na rynku ropy. - Pakiet CPN, od samego początku było to bardzo jasno komunikowane, był pakietem tymczasowym, związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie (...) z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115, 116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów - wskazywał Domański.

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