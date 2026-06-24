Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ukraińską delegację będzie reprezentowała premier Ukrainy Julija Swyrydenko.

Siemoniak o decyzji Zełenskiego. "Deeskalująca napięcie"

Marcin Fijołek w odpowiedzi na zmianę decyzji ukraińskiego prezydenta przywołał słowa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Przydacz stwierdził, że to "wystawienie premiera Tuska na pośmiewisko".

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- Nie podobają mi się te wpisy ministra Przedacza. Jak ktoś jest głównym dyplomatą prezydenta, pewnych zasad powinien przestrzegać. To nie jest jakiś podwórkowy ping-pong. Natomiast miesiąc temu oczywiście odpowiedź byłaby taka: To źle, że nie ma prezydenta Zełeńskiego, powinien być. Dzisiaj, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk, w tych wszystkich okolicznościach to jest dobra decyzja, decyzja deeskalująca napięcie - stwierdził Siemoniak.

- Przyjedzie premier Swyrydenko, szefowa rządu, osoba bardzo ważna na Ukrainie i nie będzie napięcia związanego z tym, że jest prezydent Zełenski. Kontekst UPA i historii zdominowałby tę konferencję, bo państwo dziennikarze przy każdej okazji by Zełeńskiego o to dokładnie pytali - dodał gość "Graffiti".

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"Ogromny błąd" prezydenta Ukrainy. Minister o kryzysie w relacjach

Zdaniem ministra, do zmiany decyzji ukraińskiego prezydenta by nie doszło, gdyby nie nazwał on wcześniej jednej z ukraińskich jednostek imieniem "Bohaterów UPA".

- Ta decyzja Zełenskiego była ogromnym błędem - mówił Tomasz Siemoniak. Wskazał, że wspomniana konferencja "ma znacznie szerszy wymiar niż polsko-ukraiński".

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- Przyjeżdża przewodnicząca Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, wielu przywódców. To jest kontynuacja tego, co było w Rzymie w zeszłym roku. Polska jest gospodarzem tej konferencji, to takich rzeczy się nie robi. Ja już nie mówię o jakiejś prawdzie historycznej, tylko mówię o prostej kalkulacji politycznej. Błąd Zełenskiego, który się przekłada na to, że nie będzie go na tej konferencji. Błąd Zełenskiego, czyli głos Ukrainy będzie słabszy - stwierdził.

Decyzja prezydenta Ukrainy została skrytykowana przez polskie władze - zarówno stronę rządową jak i prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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Prowadzący "Graffiti" pytał, czy decyzja Nawrockiego była słuszna.

- Ja uważam, że mógł tej decyzji prezydent nie podejmować - odpowiedział Siemoniak przypominając jednocześnie, że strona ukraińska miała czas na zmianę swojej decyzji.

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- Sam uczestniczyłem w rozmowach z Kyryłem Budanowym, który jest szefem biura prezydenta Ukrainy, który przybył z taką misją i serię spotkań odbył. Prezydent Zełenski dokładnie wiedział, jakie jest nasze stanowisko. (...) Mieli dość jasne stanowisko i to wypowiedziane jednym głosem przez przedstawicieli prezydenta, przez przedstawicieli rządu i tego nie zrobili - mówił minister.

Według Siemoniaka, wywołany został "dużo większy kryzys taki emocjonalny w tej całej sprawie niż trzeba było", choć przyznał, że "trzeba było zareagować ostro". Gość Polsat News wskazał, że konieczna jest teraz deeskalacja ze względu na trwającą inwazję Rosji na Ukrainę.

- Mniej będzie serca z polskiej strony, na pewno, ale rozum podpowiada, musimy mieć właściwe relacje z Ukrainą. Musimy zabiegać o wsparcie Zachodu, Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Musimy zabiegać o porozumienie pokojowe i też starać się być przy tym stole i tyle - podsumował.