"Postawili na konflikt z Polską". Jacek Sasin o działaniach Ukraińców

- Piłka jest po stronie Ukraińców w tej chwili, po stronie prezydenta Zełenskiego i Ukrainy. Brak jest jakiegokolwiek gestu z tamtej strony, pokazującego chęć deeskalacji - mówił Jacek Sasin, pytany przez Marcina Fijołka o to, jaki jest sposób na to, by ograniczyć napięcia związane z odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego i jego reakcją na decyzję Karola Nawrockiego.

Poseł stwierdził, że zarówno ostatni wywiad udzielony przez ukraińskiego przywódcę telewizji TSN, jak i fala decyzji ukraińskich polityków o zwróceniu swoich odznaczeń Polsce świadczy o tym, że "Ukraińcy postawili na konflikt z Polską". - Nie chcą dobrych relacji z Polską - ocenił były wicepremier.

Jacek Sasin: Ukraińcy nie chcą dobrych relacji z Polską

Prowadzący program przypomniał, że kilka lat temu Karol Nawrocki - jeszcze jako dyrektor IPN-u - przekonywał, że Ukraina ma prawo do swoich bohaterów, a Polska nie powinna ich wyznaczać swoim sąsiadom. Zwrócił uwagę, że tej samej argumentacji używa dziś strona ukraińska.

Sasin stwierdził, że odrzuca tego rodzaju narrację. - Każdy kraj ma prawo do swoich bohaterów, ale nie może być zgody na to, że na bohaterów kreuje się zbrodniarzy - mówił, wskazując, że gdyby Niemcy zaczęły nagle gloryfikować swoich dowódców i wojskowych z czasów II wojny światowej, spotkałoby się to z powszechnym międzynarodowym oporem.

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- Żałuję, że Ukraińcy nie próbują dzisiaj na bohaterów kreować rzeczywistych bohaterów, czyli tych, którzy zginęli, i którzy walczą z taką ofiarnością z Rosją o niepodległość Ukrainy. Mają tych bohaterów dzisiaj pod dostatkiem, chciałoby się powiedzieć. Ostatnie lata ich przyniosły - stwierdził poseł PiS.

Poseł PiS odrzuca argumenty Konfederacji. "Myślenie ahistoryczne"

Sasin odniósł się do zarzutów polityków Konfederacji, którzy przekonują, że rząd Zjednoczonej Prawicy w relacjach z Ukrainą nie wykazywał się pragmatyzmem i nie prowadził polityki transakcyjnej. - To jest takie myślenie ahistoryczne, czyli całkowicie oderwane od realiów i od momentum tego historycznego i całkowicie nieuprawnione (...) Zaangażowaliśmy się bardzo mocno we wsparcie Ukraińców wtedy, żeby oni tę niepodległość obronili, ponieważ dla Polski istnienie niepodległej Ukrainy jest lepsze niż potężna Rosja - mówił polityk.

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Stwierdził też, że wsparcie powinno być dalej udzielane, "bo jaka by ta Ukraina nie była, nawet jeśli ona będzie nam nieprzyjazna, to i tak będzie to lepsze dla Polski niż potężna Rosja za naszymi granicami". - Powiedzmy sobie szczerze - dobrze by było żeby (Ukraina) była krajem przyjaznym, z którym możemy budować przyjazne relacje, ale to nie zawsze się udaje (...) Niestety ten projekt, jak widać, poniósł porażkę w tym sensie, że nie udało się ich zbudować - po prostu Ukraińcy tych dobrych relacji z Polską, widać, nie chcą - wskazywał Sasin.

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Pytany o sugestię europosła KO Bartłomieja Sienkiewicza dotyczącą tego, że na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA" należałoby odpowiedzieć nie odbieraniem medali, a gestem wykonanym przeciwko ukraińskiemu biznesowi w Polsce, poseł wskazał, że takie działania również powinny być podejmowane.

- Zwracałem też na to uwagę, na to jak biznes ukraiński hula dzisiaj w Polsce. Pytałem i pytam, jak wygląda kontrola służb polskiego państwa, służb skarbowych chociażby i na jakich warunkach te firmy tutaj powstają i działają, czy przypadkiem nie ma uprzywilejowania ich działalności. Skierowałem w tej sprawie interpelację - informował Sasin.