Piotr Zgorzelski był pytany w czwartkowym "Graffiti" o zapowiedź Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent ogłosił takie plany po tym, jak przywódca Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA".

- Mam wrażenie, że prezydent - gdyby chciał podjąć decyzję o odebraniu - to pewnie by ją już podjął. Ta zwłoka, moim zdaniem, była potrzebna, aby dać czas ludziom prezydenta do nawiązania poprzez dyplomatyczne kanały dialogu ze stroną ukraińską - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Zgorzelski o działaniach Nawrockiego wobec Zełenskiego. "Wykazał się dobrą wolą"

Zdaniem rozmówcy Marcina Fijołka głowa państwa, podejmując wspomniany dialog, wykazała się dobrą wolą i "chce jeszcze może wskazać Zełenskiemu, żeby coś z tym tematem zrobił". - Jeżeli tego nie zrobi, to pewnie prezydent zdecyduje się odebrać (order - red.), ale jak gdybym miał dzisiaj typować, to uważam, że zwłoka wskazuje na to, że może jednak tego nie zrobi - stwierdził.

Jak nadmienił Zgorzelski, działania Ukraińców są elementem strategii, której celem jest m.in. wyzwalanie się od ścisłych relacji z Polską.

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- Ukraina uznaje, iż ze względu na swój potencjał militarny, gospodarczy, rolny - nawet jeżeli jest w trakcie wojny - to już antycypuje, co będzie za kilka lat i chce się postawić w roli lidera regionu. Dlatego jej działania bolą Polaków, ale Ukraińców to nie obchodzi, bo realizują swoją strategię - powiedział.

Zgorzelski: Zełenski zgromadził wokół siebie środowiska nacjonalistyczne

W opinii polityka PSL lider Ukrainy wiedział, że nadając imię "bohaterów UPA", wywoła emocje w Polsce, ale "miało to dla niego mniejsze znaczenie i mniejszą wagę wobec narastającego niezadowolenia i niechęci przy całej aferze korupcyjnej, która dotykała także jego i najbliższego otoczenia".

- Tą decyzją zgromadził wokół flagi i swojej osoby środowiska nacjonalistyczne. To było dla niego ważniejsze niż to, że nas to zaboli - stwierdził Zgorzelski. Dodał, że Polska też powinna w tej sytuacji wypracować strategię wobec Ukrainy, która "powinna być wypadkową interesu narodowego".

Na pytanie prowadzącego, czy dotychczasowe podejście Polaków wobec Ukraińców było zbyt romantyczne i naiwne, polityk PSL odparł: - Ono było fantastyczne, pokazało, że jesteśmy cudownym społeczeństwem, które potrafi udzielać pomocy z serca, serdecznie. Tylko serdeczność to nie jest najbardziej preferowana cecha do budowania strategii państwa.

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