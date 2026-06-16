Resort finansów przekazał w poniedziałek, iż ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN. "Obniżona stawka VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 r." - przekazano w komunikacie. Resort podał także, że od 16 czerwca przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe.

"Maksymalnie kilkanaście groszy na litrze". Minister energii o cenach paliw

- We wtorek poznamy nowe ceny na jutro, natomiast biorąc pod uwagę spadki w hurcie, ta podwyżka będzie kilkugroszowa dosłownie, maksymalnie kilkanaście groszy na litrze. W kolejnych dniach, ze względu na kolejne spadki, powinniśmy odczuć, że te ceny nadal będą kształtowały się na niższym poziomie niż w ciągu ostatnich tygodni - mówił w "Graffiti" minister energii Miłosz Motyka.

Prowadzący Marcin Fijołek zauważył, że decyzja o wygaszaniu CPN zbiegła się w czasie z podpisaniem porozumienia na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem.

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- U pana redaktora w studiu, na pewno na antenie Polsatu, mówiłem o tym, jakie powinny czynniki się zadziać, żebyśmy mogli mówić o wygaszaniu programu CPN. To jest spadek cen baryłki za baryłkę w okolicy 80 dolarów, jeżeli chodzi o kurs ropy brent oraz spadek cen diesla w portach, tego importowanego, poniżej 1000 dolarów za tonę. To dzisiaj zostało osiągnięte - stwierdził polityk.

Miłosz Motyka o cenach paliw: Sytuacja na rynkach się stabilizuje

Jak nadmienił Motyka, "nowe porozumienie będzie porozumieniem trwałym, zakończy konflikt na Bliskim Wschodzie". - Odblokowanie cieśniny Ormuz też będzie miało pozytywny skutek na sytuację na rynkach. Będzie nam to pozwalało na stopniowe odchodzenie od tej interwencji podatkowej, najsilniejszego pakietu osłonowego w całej UE, ale nadal ceny w Polsce będą jedne z najniższych w Unii - wskazał.

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Zdaniem ministra w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen na światowych rynkach i "to jest sytuacja, która powinna już być trwała". - Tak jak kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że możemy być ostrożnymi optymistami, tak dzisiaj możemy to potwierdzić: sytuacja na rynkach się stabilizuje - zapewnił na antenie Polsat News.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu jednym z tematów będzie m.in. projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Prowadzący "Graffiti" pytał gościa programu, czy ta ustawa "ma na celowniku głównie Orlen".

Ustawa dot. nadmiarowych zysków spółęk paliwowych. Motyka: Nie ma nikogo na celowniku

- Ta ustawa nie ma nikogo na celowniku. To jest ustawa, którą zapowiedzieliśmy w momencie wprowadzania pakietu po to, by nadmiarowa strata nie była po stronie budżetu, półtora miliarda złotych miesięcznie z kieszeni naszych podatników, a z drugiej strony, żeby te nadmiarowe zyski nie były po stronie koncernów - wyjaśniał minister.

- Po to była sztywna marża, żeby obniżki podatków przełożyły się na spadki na stacjach, ale jednocześnie na innych produktach w obrocie i w imporcie paliw nie może być sytuacji, w której ktoś tanio kupuje, a drogo sprzedaje - tłumaczył.

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Motyka dodał, że chodzi o spółki paliwowe, które odnotowały 20 proc. wzrostu przychodów w stosunku do poprzedniego roku referencyjnego. Według założeń, wprowadzenie ustawy ma zapewnić budżetowi ok. 4 miliardy złotych rekompensaty.

- Jest to rozwiązanie, które naszym zdaniem też w pełni akceptuje zasadę sprawiedliwości społecznej, gdy jesteśmy w momencie kryzysu. Takie rozwiązanie było także przyjmowane przez naszych poprzedników - zaznaczył.