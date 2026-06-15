Michał Moskal komentował relacje polsko-ukraińskie wokół sporu o ukraińską jednostkę wojskową nazwaną imieniem "bohaterów UPA". - Oczywiście, Ukraińcy mogą sobie na swojego bohatera narodowego wybrać zbrodniarza, którym jest Bandera. Mają do tego prawo. Ale to prawo oznacza, że my możemy nie akceptować ich jako części wspólnoty zachodniej. To nasze prawo - ocenił polityk PiS.

Jak dodał, "mamy jako Polacy prawo powiedzieć: 'Hola hola'". - Nie chcemy takich ludzi we wspólnocie zachodniej - mówił dalej na antenie Polsat News.

Michał Moskal: Relacje z Ukrainą nie mogą być romantyzowane

Marcin Fijołek dopytywał, jakie znaczenie dla władz w Kijowie może mieć Order Orła Białego. Odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, było - na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego - jednym z punktów obrad kapituły orderu 8 czerwca.

- W polityce zagranicznej symbole mają znaczenie. Ten symbol ma oznaczać pewną zmianę w relacjach, które między nami będą. Te relacje nie mogą być romantyzowane. Ukraińcy bardzo wyraźnie pokazali, że nie można mieć z nimi relacji, która jest w jakiś sposób relacją romantyczną - podkreślił Michał Moskal.

WIDEO: Michał Moskal w "Graffiti"

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Przyznał też, że "wielu polityków po prawej stronie sceny politycznej, również PiS", uległo temu romantyzmowi ze względu na atak Rosji. Komentował też z czego wynika twardsze podejście do Ukrainy.

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- Reprezentujemy interesy polskie. Jeśli Ukraińcy nie potrafią się zachować w tym, co chcą nazywać przyjaźnią między naszymi narodami, to trzeba ich po prostu pogonić. To symbol, który ma iść dalej i mówić: "Ukraina zachowując się w ten sposób, nie będzie częścią NATO, Unii Europejskiej" - zaznaczył parlamentarzysta PiS.

Poseł PiS: Tusk w duszy jest gimnazjalistą

W "Graffiti" Michał Moskal komentował również relacje polsko-amerykańskie i osobiste stosunki polityków rządu z obecną administracją w Waszyngtonie.

- Musimy mówić, że pewne problemy z tą władzą są. To nie jest tak, że jak Donald Tusk celuje z palców udających pistolet Donaldowi Trumpwi w plecy, to jest to stanowisko Polski i Polaków - wskazał, nawiązując do zdjęcia, które Tusk opublikował w 2019 roku, jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

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- To jest stanowisko faceta, który mimo tego, że jest emerytem, to w duszy jest gimnazjalistą - podsumował Moskal.

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