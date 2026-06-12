Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Prezydent uda się do Stanów Zjednoczonych w niedzielę. Podczas wizyty, która nie będzie miała oficjalnego charakteru, Nawrocki obejrzy m.in. galę MMA, która odbędzie się przed Białym Domem.

Szef biura polityki międzynarodowej głowy państwa Marcin Przydacz poinformował, że "wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".

- Najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

"Mordobicie" przed Białym Domem. Siwiec o urodzinach Trumpa

- Donald Trump, który kończy 80 lat i jest prezydentem kraju, który świętuje 250 lat istnienia, urządza z tej okazji mordobicie. Krew się ma lać - skomentował w programie "Graffiti" w Polsat News Marek Siwiec.

Szef Kancelarii Sejmu nie jest jednak przekonany, czy podczas wydarzenia prezydentowi Nawrockiemu uda się ustalić cokolwiek. - To nie jest okazja do ustaleń, tylko to będzie raczej impreza, której gospodarz chce się dobrze bawić - stwierdził.

Mimo tego, jego zdaniem, prezydent dobrze zrobił przyjmując zaproszenie. - Jeżeli jakikolwiek prezydent USA zaprosiłby polskiego prezydenta, to powinien lecieć i być w takim miejscu, ponieważ więcej relacji to jest dobrze, mniej relacji to jest źle - podkreślił.

- Natomiast te wszystkie opowieści o tym, że Nawrocki powinien lecieć za swoje, to są bzdury - dodał.

- Jeżeli będzie tam to mordobicie, którego ja nie rozumiem, to myślę, że prezydent Nawrocki może być atrakcyjnym uczestnikiem tego wydarzenia, bo on jednak z tym boksem coś miał wspólnego, on się z tym wręcz afiszuje - podkreślił.

Siwiec ocenił, że dobrze byłoby, gdyby podczas wizyty w Waszyngtonie prezydentowi Nawrockiemu udało się dowiedzieć czegoś więcej o zapowiedzi Donalda Trumpa ws. zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. - Na wiele więcej politycznie ja nie liczę przy tej okazji - dodał.

Gala MMA przed Białym Domem. Trwają ostatnie przygotowania

Tymczasem w Waszyngtonie trwają ostatnie przygotowania do niedzielnej gali mieszanych sztuk walki (MMA), która odbędzie się w urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Przy Białym Domu stoi już arena, mająca pomieścić kilka tysięcy widzów: weteranów, żołnierzy, osób zaproszonych przez Biały Dom i UFC.

Wiadomo, że oprócz Karola Nawrockiego w wydarzeniu wezmą również udział członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania. Póki co nie ma informacji o innych gościach.

Ok. 85 tys. widzów będzie mogło oglądać galę w pobliskim parku The Ellipse, gdzie przygotowywana jest specjalna strefa dla fanów. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje. Wydarzenie będzie transmitowane przez Paramount+, którego właścicielem jest David Ellison, sojusznik prezydenta.

Komentatorzy zastanawiają się, jak na kondycję zawodników wpłyną warunki atmosferyczne. O godzinie ósmej rano w czwartek odczuwalna temperatura w Waszyngtonie wynosiła 30 stopni, a wilgotność powietrza była bardzo wysoka. Niedziela również ma być upalna i możliwe są burze.

Gala ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale to będzie także dzień 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent zapowiedział, że gala będzie "najwspanialszym widowiskiem na świecie", a Biały Dom aktywnie promuje wydarzenie.

Organizacja walki MMA przy Białym Domu wywołuje niejednoznaczne reakcje, a do sądu wpłynął wniosek o zablokowanie tego wydarzenia. Argumentowano w nim, że organizowanie wydarzeń sportowych na trawniku Białego Domu jest zabronione, a arena nie uzyskała wymaganych zezwoleń. Administracja zwróciła się do sądu o oddalenie wniosku.