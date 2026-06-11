Władysław Kosiniak-Kamysz był pytywany o wyjazd prezydenta Karola Nawrockiego do Waszyngtonu z okazji urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef MON stwierdził, że oprócz zacieśniania relacji polsko-amerykańskich, jest to również szansa do poruszenia kwestii ważnych z perspektywy bezpieczeństwa Polski.

- To buduje relacje, a te relacje w polityce, szczególnie dla prezydenta Trumpa, są ważną rzeczą i można to odczuć w wielu momentach tej prezydentury. Na pewno ta wizyta nie zaszkodzi Polsce - mówił wicepremier.

Ilu żołnierzy amerykańskich w Polsce? Kosiniak-Kamysz: duży potencjał odstraszania

Jak podkreślił szef MON, rozmowy między Warszawą a Waszyngtonem powinny skupić się przede wszystkim na kwestii rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce.

- Na pewno to jest kwestia najważniejsza - planowanie rozmieszczenia wojsk amerykańskich na terytorium Europy, w tym Polski, rozlokowanie tych wojsk. No i zmiana charakteru obecności w Polsce - przekonywał polityk. - Zwiększona obecność wojska amerykańskiego w Polsce jest dzisiaj absolutnym priorytetem dla nas wszystkich - mówił Kosiniak-Kamysz, dodając, że rozmowy te "trwały przez wiele tygodni, miesięcy" i są w dużo "bardziej zaawansowanym procesie niż tylko deklaracja polityczna".

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Zapytany o to, ilu żołnierzy amerykańskich ma trafić na terytorium Polski, wicepremier podkreślił, że sama liczebność wojska nie ma większego znaczenia.

- Nie najważniejsza jest tylko liczba żołnierzy. Oczywiście, ona jest najłatwiejsza do przekazania i najłatwiejsza obrazowo do pokazania, ale ważniejsze jest, jakie zdolności tego wojska będą - powiedział. Biorąc pod uwagę inwestycje rządu w infrastrukturę dla wojska amerykańskiego, dodatkowe kilka tysięcy żołnierzy będą "dużym potencjałem odstraszania", podkreślił.

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