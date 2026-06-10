Senator KO Monika Piątkowska została we wtorek zaprezentowana w ogrodach KPRM w Warszawie, jako wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. W konferencji uczestniczyli liderzy obu formacji - premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wybory na prezydenta Krakowa. Szefowa Polski 2050 o prezentacji Piątkowskiej: Niefortunne

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryła zdziwienia, że Piątkowska została zaprezentowana w Warszawie i to w siedzibie rządowej, ale zaznaczyła, że KO i PSL "promują swoją kandydatkę, tak jak uważają to za stosowne". - Myślę, że w Krakowie oczekuje się, że kandydaci na prezydenta miasta będą się prezentować w Krakowie. To jest jednak samorząd - powiedziała.

Minister funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że miejsce, gdzie zorganizowano wtorkową konferencję jest "rządowe". - Niefortunnej, niefortunne - oceniła posunięcie koalicjantów. - Dlatego my żeśmy jednoznacznie powiedzieli: to jest niefortunne, to nie jest nasza kandydatka. To nie jest nasze miejsce do prezentowania kandydatów dwóch partii - zaznaczyła.

"Graffiti". Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Mamy dobrą osobę na kandydata

Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, że jej partia może wystawić swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. - W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. Mamy bardzo dobrą osobę, która może wystartować - zaznaczyła.

Dopytywana przez prowadzącego Marcina Fijołka przyznała, że chodzi o Pawła Śliza. - Jest rzeczywiście z Krakowa, z babki prababki i z dziada pradziada krakusem, prawnikiem, szefem klubu Polski 2050 - mówiła.

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego. "Klasa średnia jest dociskana"

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz walka o Kraków nie pokaże wiele, jeśli chodzi o prognozy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

- To nie jest cała Polska, wielkie metropolie to nie jest cała Polska - zaznaczyła i powiedziała, że "większość Polaków to jest Polska lokalna". - I to Polska lokalna dzisiaj wymaga naprawdę szczególnej uwagi, szczególnego wsparcia - oceniła.

Jednocześnie zaznaczyła, że krakowskie wybory "są ważne". - To jest bezprecedensowa sytuacja, w której ludzie zwolnili z pracy w jednym z największych miast w Polsce swojego prezydenta - mówiła o rezultacie referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Jej zdaniem przyczyną tego, co stało się w stolicy Małopolski było oburzenie klasy średniej, która "czuje, że jest dociskana, wycinana, zabierany jest jej tlen".

"Żółta karka dla rządu". Minister wskazała problem i propozycję jego rozwiązania

Minister funduszy i polityki regionalnej tłumaczyła, że niezadowolenie klasy średniej jest problemem systemowym. - To są ci ludzie, którzy najbardziej niosą Polskę, zarabiają średnio, ciężko pracują. To są często ludzie rodzinni, aspiracyjni, ambitni i teraz tak się okazuje, że wpadają w próg podatkowy dla bogaczy - mówiła.

Grupa, o której mówiła Pełczyńska-Nałęcz to - jak oceniła - demokracja, wolny rynek, naprawdę ambitny byt narodowy.

- Kraków był żółtą kartką dla rządu od klasy średniej - zapytał gospodarz programu. - Tak bym to odczytywała - odparła.