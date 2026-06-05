Poseł Konfederacji Michał Wawer został zapytany w "Graffiti" o wizytę niemieckich polityków AfD w Rosji na Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Członkowie tej partii fotografowali się z rosyjskimi politykami i przedsiębiorcami.

- Widziałem zdjęcia nie tylko polityków AfD, ale w ogóle przedstawicieli niemieckiego biznesu. To jest to przed czym zawsze ostrzegaliśmy, że ta prorosyjska postawa Niemiec jest czymś, co bardzo szybko wróci - powiedział polityk.

Polskie rozmowy z Rosją? Poseł Konfederacji: Musimy mieć plan

- Tak, jak na początku wojny w Ukrainie widzieliśmy, że Niemcy do ostatniej chwili czekali, żeby się wyraźnie po stronie Kijowa postawić, tak samo są pierwszymi, którzy pod skrzydła rosyjskie wracają - wyjaśnił. Wawer dodał, że Niemcy już się ustawiają pod to, żeby wrócić do business as usual z Rosją.

- No i my powinniśmy w naszej polityce też brać to pod uwagę - zaznaczył.

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Prowadzący Marcin Fijołek zauważył, że Konfederacja współpracuje z AfD na gruncie europejskim.

- Akurat nie moja części Konfederacji - podkreślił Wawer. - Ta właśnie prorosyjska postawa polityków AfD jest powodem, dla którego my nie chcieliśmy wchodzić, jako Ruch Narodowy, do jednej grupy z nimi - wyjaśnił. Dodał, że członkowie Nowej Nadziei współpracują z niemiecką partią ze względu na "inne wspólne poglądy". - W każdej współpracy politycznej są rzeczy, w których się zgadzamy i są rzeczy, w których się z daną partią nie zgadzamy - dodał.

Polityk Konfederacji o współpracy z Rosją. "Powinniśmy mieć jakiś plan"

Prowadzący zapytał gościa, czy Polska powinna brać pod uwagę zmianę w stosunkach z Rosją, czy to tylko bić na alarm jest ona agresorem.

- Powinniśmy patrzeć realistycznie i zdawać sobie sprawę, że nie tylko AfD, ale w ogóle cała niemiecka klasa polityczna myśli w ten sposób. Oni już czekają, oni już kalkulują. Tu akurat mamy jawne rozmowy, ale ile było nieformalnych, niejawnych spotkań, tego nikt nie wie. Niemiecki biznes jest bardzo silnie związany z biznesem i elitami rosyjskimi od bardzo dawna - zaznaczył polityk.

Wawer wyraził przekonanie, Niemcy "już w tej chwili mają plan na to, co się wydarzy dzień po zawarciu jakiegokolwiek rozejmu z Ukrainą".

- My też powinniśmy mieć taki plan. Ja nie przesądzam, jaki to powinien być plan, ale na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że pod wpływem niemieckiego lobbingu sankcje zostają zdjęte, Współpraca z Rosją wraca, a my pozostajemy jedynym Rejtanem, który poświęca się dla Ukrainy i nie bierze udziału w tym, z czego wszyscy inni korzystają - powiedział polityk.

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Polityk zaznaczył, że "optymalny wariant byłby taki, żeby do spotkania (w Petersburgu - red.) w ogóle nie było". - I żeby premier Tusk, który obiecywał, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra, potrafił dopilnować tego, żeby UE rzeczywiście solidarnie stała przeciwko Rosji - dodał.

- Natomiast jeżeli coś takiego nie jest możliwe, jeżeli my żyjemy w świecie, w którym Niemcy już dzisiaj układają sobie na przyszłość relacje biznesowe z Rosją, to nie powinniśmy być tymi, którzy zostaną poza jakimikolwiek przyszłymi układami - podsumował Wawer.

Politycy AfD w Rosji. Spotkanie ekonomiczne z rosyjskimi przedsiębiorcami

Forum Ekonomiczne w Petersburgu rozpoczęło się w środę, na piątek przewidywane jest wystąpienie Putina, który ma się też spotkać z wiceprzewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Han Zhengiem.

Gośćmi konferencji są także amerykańska prawicowa influencerka Candace Owens oraz przewodniczący Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych Rodney Mims Cook Jr. Jak zaznaczył Reuters, jest on pierwszym przedstawicielem władz USA uczestniczącym w tym wydarzeniu od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Na konferencji po raz pierwszy od 2022 r. pojawili się niemieccy przedsiębiorcy oraz politycy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), którzy opowiadają się za wznowieniem współpracy z Rosją.