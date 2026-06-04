Polityk Koalicji Obywatelskiej został zapytany przez prowadzącego o wyniki najnowszego sondażu, wedle którego Koalicja Obywatelska może liczyć na 29,3 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - 23,7 proc. Joński ocenił, że topniejąca przewaga KO jest tymczasowa, a "w polityce miesiąc robi różnicę, a co dopiero rok" do wyborów parlamentarnych.

- My będziemy chcieli na pewno te wybory wygrać. To jest nasz cel i mieć większość oczywiście z koalicjantami, z którymi będziemy rozmawiali - mówił w programie "Graffiti".

Polityk KO o sondażu dla Polsat News. Wskazał "klucz" do wygrania wyborów

Zdaniem europosła KO "mocna pozycja KO względem PiS-u" jest spowodowana między innymi zawetowaniem unijnego programu SAFE.

- Jak ja rozmawiam, przynajmniej z ludźmi w moim okręgu wyborczym, ale nie tylko, to jednak ludzie tego nie rozumieją, co zrobił Nawrocki, co zrobił Kaczyński, dlaczego to odrzucili, dlaczego odrzucają też miejsca pracy - tłumaczył polityk.

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Joński przekonywał, że "kluczem do wygrania tych wyborów" jest komunikacja z młodymi ludźmi, którzy - jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS - najczęściej wybierają Konfederację.

Joński o aferze Zondacrypto i ucieczce Ziobry. "Ten amerykański sen się zakończy"

Polityk poruszył również temat śledztwa ws. Zondacrypto, dotyczące wprowadzenia w błąd kilkunastu tysięcy osób i narażenia ich na straty liczące ponad 300 milionów złotych. Jak zauważył Joński, w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, sprawę Zondacrypto dwukrotnie umorzono, a sam poseł PiS otrzymał od prezesa spółki darowiznę w wysokości 450 tysięcy złotych.

- Ja w ogóle uważam, że sprawa pana Ziobry za chwilę się zakończy. Ten amerykański sen się zakończy, dlatego że Polska wystąpiła o to, żeby ten status uchodźcy na Węgrzech został cofnięty, a to pozwoli na uruchomienie między innymi procedury Interpolu - mówił polityk.

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Stwierdził ponadto, że administracja amerykańska nie ma żadnego interesu w tym, "żeby trzymać człowieka, który za chwilę będzie ścigany przez cały świat".

- Status uchodźcy powinien być wycofany. Peter Magyar w tej sprawie wypowiada się bardzo zdecydowanie, więc czekam na ten moment - dodał.

Konflikt Nawrockiego z Zełenskim. Joński: tej sprawy nie wolno zostawić

W dalszej części rozmowy prowadzący zapytał Jońskiego o to, jak z perspektywy korytarzy w Strasburgu i Brukseli komentowane jest napięcie między Warszawą a Kijowem. Nawiązał tu do wniosku o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

Zdaniem europosła rozwiązanie tego konfliktu leży w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy. Jednym ze sposobów na złagodzenie napięcia byłoby w ocenie polityka ustanowienie przez Zełenskiego dnia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Ukrainie. Jak zaznaczył, "tej sprawy nie wolno zostawić i wszyscy o tym wiemy".

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- Nie mogę zrozumieć dlaczego prezydent Zełenski nie gloryfikuje żołnierzy, którzy dzisiaj walczą z Rosją. Ma ich naprawdę mnóstwo, tych, których mógłby odznaczać i których mógłby gloryfikować. Gloryfikuje bandytów, którzy mordowali niewinnych ludzi - powiedział Joński.

Polityk przypomniał, że pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się Konwencja Odbudowy Ukrainy, w której będzie uczestniczył Zełenski, a w obliczu narastającego konfliktu jej organizacja będzie utrudniona.

- Prezydent Zełeński sobie absolutnie zdaje sprawę, że musi z tego wyjść. Zrobił ogromny błąd, największy w moim przekonaniu ostatnich lat i musi z tego wyjść - podsumował.