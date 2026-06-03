Jan Szyszko przekonywał, że Polska 2050 skutecznie walczy o realizację swoich postulatów w ramach koalicji rządzącej. - Są obszary, w których jesteśmy sprawczy. Widzę dziedziny, które uległy poprawie dzięki temu, że Polska 2050 jest częścią tego rządu i często ostro, twardo, w atmosferze żywej dyskusji walczy o postulaty ważne dla bezpieczeństwa życia codziennego klasy średniej - przekonywał.

Wiceminister przekonywał, że to właśnie działania jego partii stoją za najważniejszymi zmianami mieszkaniowymi wprowadzonymi w obecnej kadencji. - Po raz pierwszy od dekad ceny mieszkań w Polsce przestały rosnąć. To jest efekt tego, że zablokowaliśmy dopłaty do deweloperów, ujawniliśmy ceny mieszkań i nakazaliśmy deweloperom oraz inwestorom uczciwie przedstawiać oferty - mówił.

Elektrownia wiatrowa w Gdańsku. Inwestycja powstanie dzięki KPO

Szyszko zwrócił uwagę, że wcześniej część firm miała zawyżać metraż lokali, wliczając do powierzchni m.in. przestrzeń pod ściankami działowymi. - To są konkretne zmiany, które poprawiają sytuację kupujących mieszkania - ocenił.

Szyszko poruszył również sprawę Krajowego Planu Odbudowy przypominając, że we wtorek do Polski trafiło kolejne 31 miliardów złotych. - To są pieniądze, które pozwolą sfinalizować terminal instalacyjny dla polskich elektrowni wiatrowych. Budujemy go w Gdańsku. PiS mówi, że te wiatraki wypłyną albo z Niemiec, albo z Danii, albo jeszcze skądś. Nie, one wypłyną z Gdańska na polski Bałtyk - zastrzegł.

ZOBACZ: Donald Tusk ogłosił decyzję ws. przyszłości CPK. "Złe skojarzenia"

Kolejne pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu kardiologicznego głównie dla szpitali powiatowych, na co z tej puli zostanie wydane 18 miliardów. - Do tego też szereg mniejszych inwestycji, ale o dużym znaczeniu w skali lokalnej. (...) Ani złotówka z KPO nie poszła na kluby do swingersów ani na jachty. Mogę to powiedzieć, bo takie są fakty - dodał wiceminister.

KPO okryte złą sławą? "Stoją za tym interesy partyjne"

Jak sugerował prowadzący Marcin Fijołek, sukcesy związane z realizacją KPO nie są odpowiednio eksponowane w komunikacji rządu. Jan Szyszko ocenił, że może to wynikać ze sposobu prowadzenia polityki informacyjnej. - Być może to kwestia "sfilozofowania" komunikacji rządu. W centralnym przekazie, powiedziałbym, ponadproporcjonalnie obecni są politycy jednej partii koalicji rządzącej - stwierdził.

Dodał, że KPO jest kojarzone przede wszystkim z działaniami Polska 2050 oraz minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dlatego temat ten ma być mniej widoczny w ogólnorządowej komunikacji. - Być może stoją za tym interesy partyjne - ocenił.

ZOBACZ: Będzie zagraniczny zakup w ramach SAFE. "Wojsko bardzo potrzebuje"

Podkreślił jednocześnie, że zarówno resort funduszy, jak i politycy Polski 2050 starają się jak najmocniej promować program. - My jako Ministerstwo Funduszy, jako Polska 2050 i ja osobiście jako wiceminister robimy absolutnie wszystko, żeby ten program wypromować najlepiej, jak się da - zaznaczył.

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.