Radosław Fogiel w piątkowym wydaniu programu "Graffiti" został zapytany, czy popiera pomysł dopłat do składek ZUS dla artystów zarabiających do 125 proc. płacy minimalnej oraz o samą ideę wsparcia emerytalnego dla środowiska artystycznego.

- W tej formule i w taki sposób, jak robi to obecny rząd - absolutnie nie. Dawno nie widziałem takiego bubla prawnego - ocenił polityk PiS w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Jak dodał, coraz częściej odnosi wrażenie, że projekt może być jedynie próbą werbalnego uspokojenia środowiska artystycznego, bez realnej chęci doprowadzenia ustawy do uchwalenia.

- Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że ktoś chce obiecać artystom: "chcemy coś dla was załatwić", ale jednocześnie upewnić się, że ta ustawa na pewno nie przejdzie - stwierdził.

Dopłaty do ZUS dla artystów. Fogiel: Problem faktycznie istnieje

Fogiel krytycznie odniósł się także do zapisów projektu dotyczących progów dochodowych oraz dodatkowych organów administracyjnych. -Nagłe podwyższenie progów sprawia, że dopłaty miałyby otrzymywać osoby zarabiające znacznie więcej niż duża część Polaków. Do tego dochodzi powoływanie wieloosobowych rad, niemal kilkusetosobowych, z płatnymi posiedzeniami i rozpatrywaniem wniosków. To są argumenty, które sprawiają, że ta ustawa nie ma najmniejszych szans - mówił.

Prowadzący program Marcin Fijołek przypomniał, że podobny projekt był procedowany również za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy ministrem kultury był Piotr Gliński.

Fogiel przyznał, że problem rzeczywiście istnieje. - Nie dotyczy znanych twarzy z telewizji, koncertów czy festiwali w Opolu i Sopocie. To oni są dziś twarzami tego projektu. Gdy słyszymy od osób obecnych na scenie od 30-40 lat, że nie mają emerytury, a jednocześnie nie mówią, jakie tantiemy otrzymują - często idące w dziesiątki czy setki tysięcy złotych rocznie - to jest to po prostu nieuczciwe - powiedział.

- Problem istnieje, ale to, co robi minister Cienkowska, na pewno nie jest rozwiązaniem. To sposób na jeszcze większą polaryzację i przedstawienie środowiska artystycznego jako grupy, która uważa, że wszystko jej się należy - ocenił.

Artyści nie budzą sympatii? "Sami się do tego przyczynili"

Fogiel zarzucił również części artystów nadmierne angażowanie się w spory polityczne. - Przedstawiciele środowiska artystycznego sami się do tego przyczynili poprzez ostentacyjne angażowanie się w spór polityczny. Niedawno jedną z twarzy nawoływania do nieuczestniczenia w krakowskim referendum był przecież Andrzej Sikorowski. To na pewno nie budzi społecznego wsparcia - mówił.

- Artyści często mówią, że są zawsze w kontrze do rzeczywistości, ale w polskich warunkach mam wrażenie, że ta kontra nie ma 360 stopni, tylko czasem jedynie 180 - dodał.

Przyznał też, że problem patologii na rynku pracy w kulturze jest realny. - Są patologie projektów, patologiczne umowy śmieciowe, sytuacje, w których ktoś nie dostaje etatu w teatrze, jeśli nie jest pupilkiem dyrektora. Rządzący przegapili też okazję do uporządkowania kwestii umów śmieciowych, bo Donald Tusk się na to nie zgodził - podsumował.

