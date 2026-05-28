Konfederacja zamierza wystąpić z wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Krzysztof Bosak, współlider partii, pytany przez Marcina Fijołka w "Graffiti", ile podpisów zebrano, przyznał, że jego klub nie wystarczy, aby doprowadzić do głosowania wniosku.

- Ostatnio udało nam się przekonać inne kluby. Mam nadzieję, że tak będzie w tym wypadku, dlatego że to, co proponuje pani Cienkowska, i jak ona prowadzi to ministerstwo, to jest po prostu jakaś kaskada absurdów, rozrzucania pieniędzy na rzeczy niepotrzebne w tej chwili, pomoc uprzywilejowania artystów kosztem reszty społeczeństwa. W ogóle my nie wiemy, czy to będą artyści - dodał.

Krzysztof Bosak przeciw ustawie o dopłatach do emerytur dla artystów

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez MKiDN. Zakłada on dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla artystów, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Ustawa ma kosztować budżet państwa 300 milionów zł.

- No i proszę mi powiedzieć, gdzie jest granica pomiędzy artystą... Na przykład pracownik firmy wykonującej konserwację zabytków i poprawiające freski w kościołach - to według ministerstwa będzie artysta, czy to będzie już pracownik sektora prywatnego, któremu ma firma budowlana zapłacić? - pytał Bosak na antenie Polsat News.

Polityk podkreślił, że nie wierzy, iż rząd wybierze "faktycznie ludzi, którzy tworzą coś, co ma wartość artystyczną". - Pomijając to, czy uprzywilejowanie emerytalne kogokolwiek ma sens - nadmienił.

Sprzeciw wobec projektu resortu kultury. "Pogięte blachy, które nazywają rzeźbą"

Bosak zaznaczył, że rządzący nie przedstawili kryteriów określających artystę zawodowego. - I teraz jeżeli to mają dostać ludzie, którym oni rozdają na przykład 130 tysięcy na tekturową wystawę w Sejmie, której prawie nikt nie zobaczy, bo posłowie nie są zainteresowani, albo jeżeli oni to dadzą takim indywiduum jak ten słynny Jaś Kapela, co nagrywał jakieś grafomańskie piosenki na temat aborcji, i teraz mówią, że to jest sztuka, tak? Ja im nie wierzę - tłumaczył wicemarszałek Sejmu.

Ocenił również, "oni wydają pieniądze na jakieś bzdury, pogięte blachy, które nazywają rzeźbą". - No nie możemy tym ludziom dać żadnych dodatkowych pieniędzy do dysponowania, bo są skrajnie niegospodarni i skrajnie nieodpowiedzialni - mówił.

- Oni nie tylko chcą te pieniądze rozpirzyć, za przeproszeniem, ale oni chcą jeszcze powołać stu kilkudziesięciu nowych urzędników i ludzi, którzy będą przy ministerstwie zarabiać na ocenianiu tych wniosków - powiedział Bosak, dodając, że Konfederacja w 2019 roku proponowała bon kulturalny, "czyli żeby to ludzie mieli wpływ na wydanie publicznych pieniędzy na sztukę".