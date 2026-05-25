Zgodnie z oficjalnymi wynikami referendum, odwołany został Aleksander Miszalski. Mieszkańcy Krakowa nie odwołali natomiast Rady Miasta.

Odnosząc się w programie "Graffiti" do wyniku referendum, Władysław Teofil Bartoszewski wskazał, że pojawiały się m.in. głosy niezadowolenia dot. ograniczeń dla samochodów w mieście.

Dalej stwierdził jednak, że to "samorządowa sprawa", która w - w jego ocenie - nie ma większego przełożenia na sytuację polityczną w kraju. - 30 proc. frekwencja. To żadna partia nie wygra wyborów na poziomie 30 proc. To, że 97 proc. z 30. wypowiedziało się negatywnie, to nie jest żadna rewolucja - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych.

Bartoszewski: W Krakowie nie wygra nikt z Konfederacji czy PiS-u

Marcin Fijołek zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska straciła prezydenta w dużym mieście, co może mieć wymiar symboliczny dla wyborców w całym kraju.

- To nie są wybory normalne, tylko referendum przeciwko złym czy nieprzemyślanym decyzjom jednego prezydenta. (...) Jak przyjdą wybory, to z całą pewnością nie wygra kandydat, który jest z Konfederacji czy PiS-u. To bardzo mało prawdopodobne - uważa Bartoszewski.

Wiceminister powiedział, że nie ma wiedzy, co jego partia zrobi w związku z nowymi wyborami prezydenta w Krakowie.

Żołnierze USA w Polsce. "Sojusznicy się zastanawiają"

Dziennikarz pytał również ilu ostatecznie żołnierzy USA będzie stacjonowało w Polsce. - Jeszcze nie (wiadomo - red.), dlatego że na ten temat jeszcze się zastanawiają nasi sojusznicy amerykańscy. Mamy deklarację, że będzie o pięć tysięcy więcej, ale nie zostało to ustalone (czy w sumie będzie 11 czy 15 tysięcy wojskowych - red.) - przekazał Bartoszewski.

- I pan prezydent Trump, i pan sekretarz Hegseth, i Kongres, jasnym językiem mówią, że my jesteśmy modelowym sojusznikiem, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy tracili jakieś wojska amerykańskie z naszego terytorium, dlatego że komu jak komu, ale nam się należy - stwierdził dalej wiceminister.

