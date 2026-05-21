Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został zapytany w czwartkowym "Graffiti" o nagranie z izraelskim ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego Itamarem Ben-Gwirem, na którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumud. Wśród nich są polscy obywatele.

- Od tego rodzaju reakcji jest właśnie minister spraw zagranicznych. Dobrze, że Radosław Sikorski zareagował, to jest jego rola - powiedział Bogucki.

Zbigniew Bogucki chwali Radosława Sikorskiego. "Dobra reakcja"

Jak stwierdził, "chyba nikt, kto ma wrażliwość dotyczącą praw człowieka, nie podziela, czy nie podpisuje się pod takimi zachowaniami". - W tym wypadku możemy się zgodzić - mówił szef Kancelarii Prezydenta.

Dopytywany, dlaczego podobnie nie zareagował Karol Nawrocki, Bogucki oświadczył, że "trudno, żeby prezydent kraju, głowa państwa wypowiadała się w każdej sprawie, każdego filmiku, każdego obrazu". - Od tego są ministrowie, jest od tego minister spraw zagranicznych. Ale myślę, że to była dobra reakcja, akurat w tym wypadku - ocenił.

- Chyba nikt nie jest w stanie tego rodzaju obrazków zaakceptować, jako obrazków, które powinny funkcjonować. Czym innym jest prawo państwa do obrony swojego terytorium, do reagowania. Pytanie, jak to robią. To nie jest sposób, który jest bliski komukolwiek, kto chce przestrzegania praw człowieka - powiedział Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta pytany był też o apel jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, który uznał, że polskie władze powinny zareagować jak Włochy. Tamtejszy resort spraw zagranicznych zdecydował o wezwaniu ambasadora Izraela.

- Mamy reakcję ministra spraw zagranicznych w randze wicepremiera. Myślę, że to jest reakcja wystarczająca, jeżeli chodzi o te relacje dyplomatyczne, bo też trzeba zachowywać zimną krew, spokój, nie wytaczać największych dział do każdej sprawy, do każdej sytuacji. Ona dzisiaj rezonuje, jutro ktoś o niej zapomni. Natomiast to, że ta reakcja jest ze strony Polski, bo to jest reakcja polskiego rządu, polskiego ministra, to dobrze - stwierdził Bogucki.

