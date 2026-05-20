Żurek zapytany o ewentualną dymisję. "Nie będę go prosił, tylko podziękuję"
- Premier jest typem człowieka, który ma konkretne oczekiwania i oczekuje rezultatów - powiedział w programie "Graffiti" minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Gość Marcina Fijołka odniósł się do medialnych spekulacji dotyczących możliwej dymisji, które pojawiły się przy okazji spotkania ministra z premierem Donaldem Tuskiem.
Marcin Fijołek zapytał ministra o medialne doniesienia dotyczące spotkania w Kancelarii Premiera z udziałem Waldemara Żurka, Marcina Kierwińskiego i Tomasza Siemoniaka. Minister potwierdził, że rozmowa się odbyła.
- To było bardzo rzeczowe, merytoryczne spotkanie. Był tam też minister Sikorski, więc media też nie mają pełnej listy, podają to wybiórczo - powiedział.
Waldemar Żurek o spotkaniu z Donaldem Tuskiem
Minister odniósł się również do spekulacji dotyczących możliwej dymisji. - Premier jest typem człowieka, który ma konkretne oczekiwania i oczekuje rezultatów. Ja absolutnie rozumiem jego rolę - mówił.
Jak dodał, jeśli premier uzna, że jego misja dobiegła końca, przyjmie taką decyzję. - Jeżeli premier uzna, że moja misja się skończyła, nie będę go prosił, tylko podziękuję mu za to, że mogłem z nim współpracować - powiedział Żurek.
ZOBACZ: "Taka zabawa nas nie interesuje". Żurek jasno o działaniach ws. Ziobry
Żurek o przesłuchaniu Tomasza Sakiewicza
W programie pojawił się także temat wezwania na przesłuchanie redaktora naczelnego Telewizji Republika w związku ze sprawą Zbigniewa Ziobry. - W Polsce musimy przestrzegać prawa, bez względu na to kim jesteśmy, czy jesteśmy dziennikarzami, czy też szefami ważnej telewizji - powiedział minister.
Jak dodał, prokuratura chce ustalić, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości mogła zostać udzielona pomoc. - Jeżeli pojawiają się sygnały w przestrzeni medialnej, że Ziobro mógł dostać pomoc, która mogła być wypełnieniem znamion przepisu z kodeksu karnego, to w Polsce jest karalne - mówił.
ZOBACZ: "Powiem zupełnie sensacyjną rzecz". Kwaśniewski o Millerze
Waldemar Żurek o Trybunale Konstytucyjnym
Minister został zapytany także o sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego i możliwość użycia środków przymusu wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. - Żaden scenariusz nie jest wykluczony - powiedział prokurator generalny.
Minister odniósł się również do działań podejmowanych wobec Trybunału Konstytucyjnego. - Pan Święczkowski musi mieć świadomość, że o ile on może sobie łamać prawo na własne konto, o tyle już osoby, którym on każe łamać prawo, niemające immunitetu, muszą mieć wiedzę, że może się to skończyć kiedyś postawieniem zarzutów - podsumował.
Czytaj więcej