- Wiemy, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Są różne informacje dotyczące tego gdzie zamieszkuje, pod jakim adresem, ale ja takich faktów nie chcę ujawniać, bo one nie są potwierdzone - powiedział Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry

W programie pojawił się temat wcześniejszych informacji dotyczących możliwego pobytu Zbigniewa Ziobry w stanie Waszyngton. Minister zaznaczył, że informacje są nadal sprawdzane.

- Chciałbym dowiedzieć się tego przede wszystkim od Amerykanów, którzy roztoczyli jakiś parasol ochronny nad Zbigniewem Ziobro. No i chciałbym, żeby stanął przed polskim sądem. Mieliśmy pierwotnie takie informacje, że przebywa w stanie Waszyngton - powiedział.

Marcin Fijołek dopytywał, czy chodzi o stan Waszyngton czy miasto Waszyngton. - To dwie zupełnie różne rzeczy - wskazał prowadzący "Graffiti".

- Ja miałem informacje, że w stanie Waszyngton i sprawdzamy te informacje. Mówię o tym najbardziej znanym Waszyngtonie, nie chcę jednak nic więcej ujawniać. Badamy to - odpowiedział minister.

WIDEO: Gdzie jest Ziobro? "W stanie Waszyngton; w najbardziej znanym Waszyngtonie, nie chcę ujawniać"

Waldemar Żurek odniósł się również do wpisu byłego ministra sprawiedliwości, w którym apelował o jak najszybsze skierowanie wniosku ekstradycyjnego.

- Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale mamy też świadomość jak działają sądy federalne w Stanach Zjednoczonych. Czekamy do września. Czekamy, może będzie szybciej, nie wiem tego - mówił.

Prokurator generalny przypomniał sprawę ekstradycji Edwarda Mazura z czasów, gdy resortem sprawiedliwości kierował wspomniany Ziobro.