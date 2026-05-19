Zmiany w przeglądach samochodów, nowe obowiązki. Minister o szczegółach

Gość Marcina Fijołka stwierdził, że przygotowywane przepisy mają umożliwić zachowanie pierwotnego terminu badania technicznego nawet wtedy, gdy kierowca zgłosi się na przegląd kilka dni wcześniej. Zapowiedział także obowiązkowe fotografowanie pojazdu i licznika podczas badania technicznego.

Dariusz Klimczak o zmianach w przeglądach technicznych

Minister infrastruktury podkreślał w programie, że nowe przepisy wynikają z konieczności wdrożenia regulacji Komisji Europejskiej. Jak zaznaczył, kierowcy mają przede wszystkim zyskać większą elastyczność przy wykonywaniu badań technicznych.

- Nie planujemy żadnej rewolucji. Musimy zaimplementować pewne przepisy Komisji Europejskiej i zapewniam kierowców, że będą wyłącznie ułatwienia, to o co prosili od dawna - powiedział Dariusz Klimczak.

Minister wyjaśnił, że chodzi między innymi o możliwość wcześniejszego wykonania przeglądu bez utraty pierwotnego terminu kolejnego badania.

- W przepisach, które skonstruowałem, zapewniam każdego, że do tych kilkunastu dni wcześniej można pojechać i dostanie się datę pierwotną - mówił.

Minister infrastruktury: Nie chcę żadnych kar

W trakcie rozmowy pojawił się również temat możliwych kar za spóźnienie z wykonaniem przeglądu technicznego. Klimczak zapewnił, że nie chce wprowadzenia takich rozwiązań.

- Nie będzie żadnych kar, o których czasem wskazują media. To są dywagacje, które powstają w ramach konsultacji szerokich, które prowadzimy - powiedział minister. Dodał jednocześnie, że kierowcy już dziś ponoszą konsekwencje jazdy bez ważnego badania technicznego.

- Już jest kara. Jeżeli ktoś nie ma ważnego przeglądu, dostanie karę, jeżeli zatrzyma go do kontroli policja. Myślę, że to wystarczy - mówił.

Obowiązkowe zdjęcia podczas badań technicznych

Szef resortu infrastruktury zapowiedział także obowiązek fotografowania pojazdu oraz licznika podczas przeglądu. Jak tłumaczył, rozwiązanie ma ograniczyć fikcyjne badania techniczne.

- Chciałbym, żeby przegląd techniczny zawsze był tani, szybki i uczciwy. Dlatego wprowadzimy obowiązek fotografowania i licznika, i pojazdu, tak żeby nie było fikcyjnych przeglądów - powiedział.

Minister odniósł się też do propozycji zmian dotyczących diagnostów samochodowych. Przyznał, że w resorcie trwa dyskusja na temat nowych regulacji, ale zaznaczył, że nie chce utrudniać działalności przedsiębiorcom prowadzącym stacje diagnostyczne.

- Nie chciałbym utrudniać życia polskim przedsiębiorcom. Stacji diagnostycznych jest ponad 5 tysięcy. Oni naprawdę mają dobrych fachowców, wykwalifikowanych ludzi, których niełatwo jest znaleźć na rynku - mówił Klimczak.

Minister infrastruktury przekazał, że prace nad przepisami są na finiszu. Jak dodał, chciałby, aby projekt trafił na Komitet Stały Rady Ministrów jeszcze przed wakacjami.

- W tym roku chciałbym, żeby przeszedł cały proces legislacyjny i najpóźniej od nowego roku, żeby obowiązywały nowe przepisy. Jeśli prezydent oczywiście je podpisze, bo z tym też bywa mówiąc delikatnie - różnie - mówił minister infrastruktury.

Dariusz Klimczak o finansowaniu kolei i Funduszu Kolejowym

We wcześniejszej części rozmowy minister infrastruktury odniósł się do doniesień dotyczących możliwego ograniczenia środków na kolej. Klimczak zapewnił, że rząd nie planuje wycofywania się z finansowania inwestycji kolejowy

- Sprawa kolei jest priorytetem rządu i nikt z tego nie zrezygnuje. Na pewno ja z tego nie zrezygnuję i będę walczył jak lew o pieniądze dla kolei - powiedział Klimczak.

Minister podkreślił również, że budżet resortu infrastruktury znacząco wzrósł od momentu objęcia władzy przez obecny rząd. - Budżet ministerstwa infrastruktury podwoił się odkąd my rządzimy. Kiedy przychodziłem w grudniu 2023 roku to było 58 miliardów. Teraz jest ponad 100 miliardów - zaznaczył.