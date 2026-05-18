Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak w poniedziałkowym "Graffiti" nie szczędził słów krytyki rządowi Donalda Tuska. Oskarżył premiera o niszczenie relacji polsko-amerykańskich i prowadzenie "polityki niemieckiej", która jest dla kraju "fatalna". Zabrał także głos w sprawie Rady Pokoju. Polska nie jest jej członkiem, tymczasem zdaniem byłego szefa MON do organizacji należało przystąpić.

- Co nam szkodziło, żeby nie wchodzić do Rady Pokoju? Nie weszli, bo Donaldowi Tuskowi to się nie podobało, bo jest antyamerykański - mówił Błaszczak, wskazując decyzję premiera jako kolejny ruch przemawiający na niekorzyść obozu rządzącego. Decyzja premiera w oczach wiceprezesa PiS była jednym z elementów niszczących stosunki polsko-amerykańskie.

Prowadzący program Marcin Fijołek zwrócił uwagę, że instytucja powołana przez Donalda Trumpa jest obecnie "ciałem martwym", jednak zdaniem Błaszczaka nie jest to przeszkodą, aby do niej dołączyć. Przeciwnie - należało to zrobić "tym bardziej".

- Zaczęli sączyć taką propagandę, że wejście do Rady Pokoju oznacza wysłanie polskich wojsk na Bliski Wschód. A słusznie pan powiedział, że Rada Pokoju nie istnieje. To tym bardziej należało wejść do Rady Pokoju, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, że mogą liczyć na nas - oświadczył gość "Graffiti"

Radosław Sikorski komentuje słowa Błaszczaka. "Do naszych nacjonalistów nadal nie dociera"

Do wypowiedzi wiceprezesa PiS odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wpisie zamieszczonym na platformie X. "Do naszych nacjonalistów nadal nie dociera, że w stosunkach międzynarodowych, jak w międzyludzkich, miłość nie zawsze jest odwzajemniona" - skomentował szef MSZ.

Decyzję ws. odmówienia udziału Polski w Radzie Pokoju szef rządu argumentował w lutym. - To jest chyba ten moment, żeby dość jednoznacznie i wyraźnie powiedzieć, że w obecnych okolicznościach, jeśli chodzi o zasady status tej rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową Gazy pewne wątpliwości (...) powodują, że w tych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac Rady ds. Pokoju - poinformował premier.

Rada Pokoju powołana przez Donalda Trumpa ma za zadanie, zdaniem prezydenta USA, działać na rzecz rozwiązywania światowych konfliktów. Zaproszenie do udziału w niej niej odrzuciły również m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Chorwacja Szwecja oraz Norwegia.

Z kolei dołączenie do organizacji potwierdzili przywódcy m.in. Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Armenii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Egiptu, Indonezji, Izraela, Kataru, Kazachstanu, Kosowa, Maroka, Pakistanu, Paragwaju, Turcji, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.