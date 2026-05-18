- Dla Polski z punktu widzenia doświadczeń historycznych byłoby to jeszcze dodatkowo niedobre - mówił Mariusz Błaszczak, kontynuując krytykę wzmacniania relacji sojuszniczych z Niemcami. W opozycji do nich wiceprezes PiS podkreślał znaczenie "kluczowych" stosunków polsko-amerykańskich, które Donald Tusk "burzy".

Mariusz Błaszczak o rządzie Donalda Tuska. "Polityka wypychania Ameryki z Europy"

Zdaniem Błaszczaka obecny rząd prowadzi "politykę wypychania Ameryki z Europy". - To jest polityka niemiecka, która kończy się dla Polski fatalnie - mówił gość Marcina Fijołka.

- Putin obawia się wyłącznie armii Stanów Zjednoczonych. Putin nie obawia się Niemców, a trzeba pamiętać, w tyle głowy zawsze trzeba mieć to, że czymś naturalnym, do czego dążą Niemcy i Rosjanie, jest porozumienie. W XVIII wieku tak było, w trzydziestym dziewiątym roku tak było - stwierdził Błaszczak.

ZOBACZ: Gorzkie słowa Jacka Czaputowicza o sojuszu Polski z USA. "Nie widzą interesu"



- Gdyby ustrój Polski był taki, jak Stanów Zjednoczonych, a więc gdyby prezydent Rzeczypospolitej miał taką władzę jak prezydent Ameryki albo chociażby taką jak prezydent Francji, no to wtedy mówilibyśmy w ten sposób, tak jak mówi pan redaktor - stwierdził.

WIDEO: "Nie mamy dobrych relacji z Ameryką". Były szef MON uderza w rząd

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Błaszczak wskazywał jednocześnie, że w Polsce jest "inaczej", ale nie ze względu na ustrój. - Chodzi tu o człowieka, Donalda Tuska, który stoi na czele polskiego rządu. Władzę w Polsce ma rząd, a nie prezydent - mówił, upatrując w tym przyczyny niesatysfakcjonującego stanu sojuszu polsko-amerykańskiego.

Wiceprezes PiS: Polityka, którą wykonuje Donald Tusk, jest "antyamerykańska"

Jak twierdzi wiceprezes PiS, "polityka, którą wykonuje Donald Tusk, jest antyamerykańska". Tym samym, jego zdaniem, jest "antypolska". Receptą na poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi miałoby być w jego opinii "powiedzenie Tuskowi 'Auf Wiedersehen'".

ZOBACZ: "Lepszy jest system premierowski". Błaszczak o nowej konstytucji

- Mieliśmy specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Sam miałem zaszczyt podpisywania umowy o wzmocnieniu współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej 15 sierpnia 2020 r. Wtedy sekretarzem był Mike Pompeo. Ta umowa stanowi podstawę do budowania relacji. Mamy na stałe dowództwo V Korpusu US Army, czyli sił lądowych Stanów Zjednoczonych - wskazywał Błaszczak, odwołując się do czasu, w którym sprawował funkcję ministra obrony narodowej.

Polska poza Radą Pokoju Donalda Trumpa. "Zaczęli sączyć propagandę"

Kolejnym argumentem Błaszczaka przeciw obecnemu obozowi rządzącemu jest ogłoszona w lutym decyzja o nieprzystąpieniu do Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa. - Co nam szkodziło, żeby nie wchodzić do Rady Pokoju? Nie weszli, bo Donaldowi Tuskowi to się nie podobało, bo jest antyamerykański - mówił.

ZOBACZ: Tusk komentuje temat żołnierzy USA. Skrytykował Kaczyńskiego i Nawrockiego

Na wskazanie przez prowadzącego, że Rada Pokoju jest obecnie "ciałem martwym", Błaszczak oświadczył, że Polska powinna do niej przystąpić "tym bardziej".

- Zaczęli sączyć taką propagandę, że wejście do Rady Pokoju oznacza wysłanie polskich wojsk na Bliski Wschód. Słusznie pan powiedział, że Rada Pokoju nie istnieje, to tym bardziej należało wejść do Rady Pokoju, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, że mogą liczyć na nas - powiedział gość "Graffiti".