"Widzę, jak ludzie się cieszą". Minister zdrowia o zmianach w systemie

Marcin Fijołek spytał w "Graffiti" czy Jolanta Sobierańska-Grenda podtrzymuje słowa wypowiedziane w TVN24 o tym, że "pacjentom już jest lepiej".

- Przede wszystkim mamy e-rejestrację, która uwolniła nam terminy. Od 1 lipca będą wchodziły kolejne specjalizacje, w których będzie można się zarejestrować w dogodny sposób, mamy w tej chwili w procedowaniu ustawę o e-zdrowiu. W związku z tym mam nadzieję, że ona uzyska akceptację i będziemy w stanie zaproponować skróconą ścieżkę diagnostyczną poprzez e-konsylium - wyliczała minister.

"Widzę jak się ludzie cieszą". Minister o zmianach w ochronie zdrowia

Zdaniem minister zdrowia, nowe rozwiązania na pewno "usprawnią pracę podmiot i dostępność dla pacjentów", ale wciąż "wiele rzeczy jest do uporządkowania".

- Nie wszystko się od razu dzieje, ale cieszę się, że chociażby zaczynamy porządkować sieć hematologiczną, na którą długo pacjenci czekali i mam nadzieję, że już niebawem będziemy w stanie tę sieć wdrażać w Polsce. Dużo rzeczy się dzieje, są też środki z KPO, które myślę, że dla wszystkich pacjentów (trafią - red.) już niebawem, a jeżdżę po kraju i widzę jak się ludzie cieszą i w podmiotach z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, a zakup sprzętu, inwestycje, to łącznie 36 miliardów - stwierdziła.

Prowadzący dopytywał, czy Sobierańska-Grenda widzi "nie tylko tych, którzy się cieszą", powołując się na słowa Adriana Zandberga, który w Sejmie wyliczał problemy polskiego systemu ochrony zdrowia.

- Komu jest lepiej? Tym, którzy dowiadują się, że ich badania albo zabiegi są odwoływane, czy tych, którzy dowiadują się, że zamykane są porodówki? - pytał Fijołek.

- Oczywiście jeżdżąc po kraju jestem i w szpitalach powiatowych i w szpitalach klinicznych, ponieważ mamy tak duży stopień własności szpitali, że faktycznie tutaj w zależności od tego, gdzie też geograficznie i historycznie szpital jest położony, ta sytuacja jest diametralnie różna - odpowiedziała szefowa resortu.

Dodała też, że "bardzo kibicuje" podmiotom, które "profilują swoją działalność zgodnie z oczekiwaniami demograficznymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie tylko tu i teraz, ale na najbliższe lata".

Finansowanie systemu ochrony zdrowia. "Pojawiają się różne projekty"

Odnosząc się do planowanych zmian w ochronie zdrowia, prowadzący "Graffiti" poruszył wątek finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, który "bez zastrzyku finansowego, bez podwyżki składki zdrowotnej, bez zmiany w budżecie" może nie przynieść realnej zmiany w polskich szpitalach, odczuwanej przez pacjentów.

- Ja myślę, że cieszyliśmy się w 2021 roku, że przekraczamy 100 miliardów złotych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzisiaj mamy już 220 miliardów w tym roku przeznaczonych - przypomniała Sobierańska-Grenda.

- I ok. 20 miliardów brakuje - zauważył Fijołek.

- Już w tej chwili nie, już szacujemy, że około 15-16 miliardów będzie nam brakowało. Przede wszystkim chciałabym, żebyśmy mieli poczucie że pieniądze, które przeznaczamy na publiczny system ochrony zdrowia, są wydawane w sposób racjonalny, należyty i w trosce o pacjenta - argumentowała szefowa MZ.

- Zawsze będę optowała za większymi pieniędzmi dla systemu ochrony zdrowia. Wiemy, że pojawiają się różne projekty na stole tych rozwiązań - składka zdrowotna, nowy podatek, który mógłby być wprowadzony - dodała.

Minister mówiła też, że popiera m.in. solidarnościową składkę zdrowotną wskazując, że "poważnej dyskusji" wymaga sytuacja grup uprzywilejowanych, które dzisiaj tą składkę płacą na dużo niższym poziomie.

- Po prostu wiem, że jest też dobra współpraca z ministerstwem finansów. Nie zapominajmy, że w zeszłym roku ponad składkę zdrowotną dołożyliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 40 miliardów złotych - powiedziała.

