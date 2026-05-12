Co dalej z pakietem CPN i cenami paliw? Minister energii wyjaśnia

- Ta decyzja zapadnie niebawem, ale jesteśmy oczywiście jako resort energii zwolennikami przedłużenia tego programu. Myślę, że w ciągu najbliższych dni taka decyzja też zapadnie - mówił Miłosz Motyka, pytany o możliwość przedłużenia pakietu obniżającego VAT i akcyzę na paliwo.

Jak wskazał, regulacje przedłużone zostałyby "przynajmniej o dwa tygodnie". - Do tej pory taka praktyka też była stosowana. Nam zależy na tym, żeby tę elastyczność programu utrzymać - wskazywał minister.

Zgodnie z wcześniejszym założeniem rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę miały obowiązywać do 15 maja.

Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę, a ile za diesel?

We wtorek kierowcy na stacjach paliw zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30 zł, a za benzyny 98 - 6,81 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 6,93 zł. Tego dnia opublikowane zostanie kolejne obwieszczenie, które ustali maksymalne ceny paliw na środę.

Od soboty do poniedziałku kierowcy za litr dziewięćdziesiątki piątki płacili maksymalnie 6,35 zł, za benzynę 98 - 6,85 zł, a za litr diesla - 7,03 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

