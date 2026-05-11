Według Ozdoby Ziobro "korzysta z wolności Stanów Zjednoczonych". - Czeka na wniosek o ekstradycję ze strony państwa polskiego - zaznaczył europoseł.

Dopytywany, gdzie dokładnie przebywa Ziobro stwierdził, że "nie może mówić". - Pan minister potwierdza, że Stany Zjednoczone. Nie chcę (powiedzieć, gdzie dokładnie - red.), to brzmiałoby jak scena w "Kilerze", wiem, ale nie powiem - dodał polityk.

Ekstradycja Ziobry? "Państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki"

Polityk PiS był pytany o scenariusz ekstradycji Ziobry do Polski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że polskie władze rozważają wysłanie takiego wniosku do USA.

- Jeśli w poniedziałek będzie potwierdzenie, że Zbigniew Ziobro przebywa w USA, wystąpimy o ekstradycję - mówił w Polsat News minister sprawiedliwości.

- Jeśli rzeczywiście dojdzie do wniosku o ekstradycję, na gruncie prawa amerykańskiego, to uważam, że pokazanie, bo nawet nie clue sprawy Funduszu Sprawiedliwości, ale to, co się wydarzyło wokół wymiaru sprawiedliwości, jest na tyle miażdżącą rzeczą, że sądzę, że państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki. Niestety, bo mówimy o kompromitacji międzynarodowej - podkreślił Jacek Ozdoba.

Europoseł ocenił również, że oskarżenia wobec Ziobry to "dęta sprawa". Prowadzący dopytywał europosła, czy były minister sprawiedliwości nie mógłby wrócić i rozwiać wątpliwości wobec swojej osoby przed sądem.

- Zgodziłbym się, gdyby nie fakt, że przez wiele miesięcy trzymano w aresztach tymczasowych księdza, kobiety (...), ja już wiem jaki wyrok wobec Zbigniewa Ziobry. Nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest ręcznie sterowany na tyle poważnie, że Ziobro nie może na gruncie polskim dochodzić prawdy. Na gruncie amerykańskim będzie mógł - powiedział Ozdoba.

Sprawa Szymona Hołowni. Wraca temat Collegium Humanum

Jak zauważył Marcin Fijołek, analiza grafologiczna miała doprowadzić śledczych do wniosku, że podejrzenia o starania Szymona Hołowni o uzyskanie dyplomu są jednak wiarygodne. Czy w tej sprawie jest drugie dno polityczne?

- Jestem przekonany. Jak zaczynał swoją karierę polityczną, z dość szybkim, spektakularnym upadkiem Szymon Hołownia, to wiedziałem, że będzie użyte wiele instrumentów, bo tak działają ludzie, którzy nawiązują do najgorszych kategorii. Będzie wypuszczanie informacji z tych śledztw. Chcą go zniszczyć, już jest niewygodny, ma własne zdanie. Nie spełnił tego, co oczekiwano, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, zaakceptował wybory - stwierdził w "Graffiti" Jacek Ozdoba.

