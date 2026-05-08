- Nie ma tańszego, bardziej efektywnego źródła finansowania modernizacji polskiej armii, niż program SAFE - zaznaczył Andrzej Domański. Podpisanie umowy zaplanowano na piątkowe popołudnie w kancelarii premiera. Wspólnie z unijnymi komisarzami umowę podpiszą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów.

- Program SAFE jest potrzebny. Potrzebujemy zbudować silny przemysł obronny. Dzięki tej pożyczce będziemy mogli to zrobić natychmiast - mówił dalej Domański.

Odpowiedzialność konstytucyjna za SAFE? "Bzdura"

Marcin Fijołek zwrócił uwagę na głosy polityków opozycji, według których przedstawiciele rządu, którzy podpiszą SAFE, narażają się na odpowiedzialność konstytucyjną w przyszłości. Takie zdanie przedstawił chociażby Michał Wójcik z PiS.

- Nie ma cienia uzasadnienia w jakichkolwiek faktach. Poprzednie pożyczki, które Polska też zaciągała czy to w Korei (Południowej - red.), czy Stanach Zjednoczonych, podpisywali również ministrowie finansów. Kto ma podpisać umowę, dużą pożyczkę na modernizacji armii? - odparł Domański.

Dziennikarz zwrócił uwagę na teorie, według których umowy specjalnie nie podpisuje szef rządu. - Bzdura. To kompetencja ministra finansów i ministra obrony narodowej - zaznaczył szef resortu finansów.

Oprocentowanie SAFE. Andrzej Domański o "większej korzyści"

W "Graffiti" Domański był również pytany o warunki oprocentowania pożyczki SAFE. - W umowie będą określone zasady, na bazie których określane jest oprocentowanie pożyczki. W tym studiu kilka miesięcy temu mówiłem, że korzyści z umowy SAFE są ewidentne, gdyż Komisja Europejska pożycza wyraźnie taniej, niż polski minister finansów czy Bank Gospodarstwa Krajowego, na znacznie niższe oprocentowanie - tłumaczył minister.

- Teraz, po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, ta różnica jeszcze wzrosła. Ta różnica, czyli de facto korzyść z podpisania umowy SAFE, jest w tej chwili większa, niż była jeszcze kilka miesięcy temu - dodał. Stwierdził jednak, że nie chce mówić o konkretach oprocentowania.

Przekazał za to, że wspomniana różnica wynosi ponad 90 punktów bazowych. - Cały czas rośnie - podkreślił. Dalej zaznaczył, że przekłada się to na o jeden punkt procentowy tańszą pożyczkę, niż gdyby zaciągały ją podmioty w kraju. Wyjaśnił też, że w ramach SAFE Polska pożycza pieniądze w transzach. - Najpierw trafi do nas zaliczka 6,5 mld euro - wskazał.

Kolejne transze będzie pożyczać na rynkach Komisja Europejska. - Będziemy znali procent w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie na rynku zaciągała. Cały czas ta różnica wobec naszego oprocentowania będzie bardzo wysoka - stwierdził Domański. Dodał, że pierwsza transza będzie oprocentowania na "pewnie trochę powyżej trzech procent".

- To jest wyraźnie taniej, niż pożyczali nasi poprzednicy czy to w Stanach Zjednoczonych, czy u Koreańczyków - podsumował minister finansów.

