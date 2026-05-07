Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy został poproszony o komentarz do słów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet pytała o wielką reformę rządu Koalicji 15 października.

- To renta wdowia. Jest to reforma, pod którą przed wyborami Lewica zebrała ponad 100 000 podpisów, reforma, która miała dawać szansę, że osoba, która straciła partnera, będzie miała większą emeryturę. Będzie godność człowieka zachowana, bo będzie ona mogła mieć więcej pieniędzy na utrzymanie na emeryturze - wyjaśnił minister.

Gawkowski przekazał, że będą na to wydane dziesiątki miliardów przez najbliższą dekadę. - To dla mnie jest reforma systemowa, która pokazuje: lewica w tym rządzie jest potrzebna i wiadomo po co jest - dodał.

- Druga reforma: mieszkaniówka, budowa mieszkań społecznych tych, które obiecaliśmy w 2023 roku dla Lewicy, to jest coś niebywałego. Daje szansę, że ludzie będą mieli swoje własne mieszkania - zaznaczył minister.

Krzysztof Gawkowski o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. "Szuka dziury w całym"

Wówczas prowadzący Marcin Fijołek szerzej zapytał o uwagi pod adresem rządu ze strony minister funduszy regionalnych. - A gdy pan słyszy od Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz, że potrzeba wielkiej reformy podatkowej, wzrostu drugiego progu podatkowego, reformy ryczałtu, trochę większej wizji, a nie tylko zarządzania tym co jest, to co pan myśli? - dodał.

- Mam wrażenie, że pani Pełczyńska-Nałęcz często szuka dziury w całym, to znaczy nie zauważa sukcesów - powiedział Gawkowski. Jak dodał, chyba dlatego są też spadki poparcia Polski 2050.

- Bo zamiast chwalić się sukcesami tak jak ja tu to mówię, pokazywać to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, jest wielka cyfryzacja, są zmiany dotyczące chociażby zasiłku pogrzebowego, wolna wigilia i to w rządzie zrobiliśmy, po to jesteśmy w tym rządzie, to ona mówi ciągle coś się nie udało - przekazał.

Artykuł jest aktualizowany.

