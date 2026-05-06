"Nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu". Wiceszef MSZ o decyzji Pentagonu

Jak zaznaczył wiceszef MSZ, rząd od miesięcy prowadzi działania w kierunku zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. - Polska oferuje Amerykanom nowe lokalizacje, a rozmowy toczą się zarówno na poziomie wojskowym, jak i dyplomatycznym - zaznaczył Marcin Bosacki.

Marcin Bosacki: Chcemy większej obecności wojsk USA

Bosacki podkreślił, że zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce to stały cel państwa. - Państwo polskie chce większej obecności amerykańskiej wojskowej na naszej ziemi i to jest coś, co się nie zmienia nie od miesięcy, ale od lat - powiedział.

Dodał, że obecnie w Polsce stacjonuje niespełna 10 tys. żołnierzy USA, a rząd chce, aby było ich więcej. Jak zaznaczył, Polska oferuje Amerykanom nowe lokalizacje, a działania w tym zakresie prowadzone są zarówno przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wiceminister wskazał, że temat był omawiany także podczas niedawnego dialogu strategicznego między naszym krajem a Stanami Zjednoczonymi na poziomie wiceministrów.

Wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec. Bosacki: Nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu

Bosacki zaznaczył, że polski rząd nie popiera decyzji o wycofywaniu części wojsk USA z Niemiec. - My nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu, ale jest to oczywiście suwerenna decyzja amerykańska - powiedział.

Wyjaśnił, że obecność amerykańskich sił w Niemczech ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Jak tłumaczył, znajdują się tam zgrupowania, które w razie napięcia na naszej granicy mogą zostać szybko wzmocnione i przerzucone na wschodnią flankę NATO.

- Wtedy kiedy w Niemczech jest kilka zgrupowań, które można z poziomu batalionu zwiększyć do poziomu brygady i wysłać do Polski w wypadku konfliktu lub napięcia między NATO a Rosją w ciągu kilku dni, to jest coś, o co nam chodzi - mówił.

Dodał, że ograniczenie tych możliwości mogłoby być problemem w przypadku kryzysu. - Kiedy tych zalążków tych brygad w Niemczech zabraknie, wtedy to dla nas potencjalnie militarnie w wypadku kryzysu to będzie problem - zaznaczył.

WIDEO: "Nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu". Wiceszef MSZ o decyzji Pentagonu

Relokacja wojsk amerykańskich do Polski? "Nie będziemy mieli nic przeciwko"

Wiceminister przyznał jednak, że jeśli ostateczna decyzja o wycofaniu części wojsk już zapadnie, Polska byłaby zainteresowana ich przeniesieniem. - Nie będziemy mieli nic przeciwko temu, jeśli zamiast wycofywać te 5000 wojsk amerykańskich z Niemiec z powrotem do Ameryki albo wysyłać je na przykład na Bliski Wschód, ostatecznie one trafią do Polski - powiedział.

Jak zaznaczył, mogłoby to oznaczać przesunięcie sił o kilkaset kilometrów, m.in. do zachodniej Polski. - To może być przesunięcie o kilkaset kilometrów tylko do zachodniej Polski, w Lubuskie, Dolnośląskie czy do mojego Poznania - dodał.

Napięcia USA–Niemcy. "Chcemy łagodzić, a nie dolewać oliwy do ognia"

Bosacki odniósł się także do sugestii, że Polska mogłaby wykorzystać napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Podkreślił, że nie jest to właściwy kierunek działania. - W polityce liczy się to, jaki jest ogólny cel. Ogólny cel dla Polski, dla naszego interesu narodowego jest taki, żeby utrzymać jak najbardziej sprawne, spójne i solidarne NATO - powiedział.

Dodał, że Polska nie chce angażować się w spory między sojusznikami. - My chcemy łagodzić, a nie dolewać oliwy do ognia - zaznaczył.

Na koniec podkreślił, że kluczowe dla Polski pozostaje zwiększenie obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO. - W interesie Polski jest jak największa obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance - podsumował.

