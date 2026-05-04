"Hejter w sutannie". Barbara Nowacka uderza w abp. Jędraszewskiego

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka odniosła się do krytyki ze strony duchownych dotyczącej decyzji o wprowadzeniu obowiązkowego przedmiotu "Edukacja zdrowotna" do programu nauczania.

- W zeszłym roku episkopat zarzucał, że ta część dotycząca zdrowia seksualnego jest nie w porządku. Do całej reszty nie mieli zastrzeżeń - przekazała minister w "Graffiti". Dodała, że wówczas duchowni mówili, że to potrzebny przedmiot.

- Mówili jak dobrze, że młodzież też się dowie o ważnych elementach życia, zdrowia, higieny - przekazała minister.

Nowacka oceniła, że im nie chodziło o elementy zdrowia seksualnego, tylko chodziło o polityczną awanturę. - Edukacja zdrowotna to przedmiot bardzo potrzebny i o tym wiedzą wszyscy. Łącznie z częścią polityków prawicy, którzy mówili, ze to świetny przedmiot, tylko doszukiwali się w nim ideologii - dodała.

WIDEO: Barbara Nowacka o emerytowanym abp Jędraszewskim. "Hejter w sutannie"





- Ta krytyka znowu pokazuje, że oni nie wiedzą, co jest w podstawie programowej i nie rozumieją, jak jest potrzebna we współczesnym świecie rzetelna wiedza dostarczana przez nauczycieli - przekazała Nowacka. - Te ataki na edukację zdrowotną to też wyraz pogardy dla nauczycieli. Nauczycieli, którzy uczą świetnie - dodała.

- My naprawdę mamy genialnych, dobrze przygotowanych nauczycieli, przygotowanych też do edukacji zdrowotnej, a krytyka dotycząca tego, że tu nie wiadomo co będą dzieciom opowiadać, świadczy albo ignorancji albo arogancji - wyjaśniła Nowacka.

Minister o emerytowanym metropolicie: Hejter w sutannie

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał minister o słowa emerytowanego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Hierarcha skrytykował obecny system edukacji. - Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego (...). Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na, dzisiaj, niemieckich polach szparagowych - mówił.

- Głównym problemem jest to, że my cytujemy takie słowa, że one funkcjonują w przestrzeni publicznej i że Kościół z tym nic nie robi - odparła Nowacka. - Ma on możliwość zadziałać, a pozwala na mowy nienawiści, na kłamstwa - dodała.

Minister zauważyła, że "dziś znowu Jędraszewski jest twarzą Kościoła". - Myślę, że to jest bardzo szkodliwe dla Kościoła i ludzi - zaznaczyła. - To jest po prostu hejter, zwyczajny hejter w sutannie - podsumowała Nowacka.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Przewodniczący KEP apeluje z Jasnej Góry

Podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda mówił o edukacji zdrowotnej w szkołach.

- Jako przedmiot nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70 proc. uczniów i nie jest obowiązkowa - powiedział w sobotę w homilii na Jasnej Górze metropolita gdański, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

Dodał, że zgodnie z art. 48 Konstytucji RP to rodzice mają pierwotne i niezbywalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. - Państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać przez narzucanie jednolitej obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich - powiedział hierarcha.

