"Rozwód typu Las Vegas". Rzecznik tłumaczy weto prezydenta

Zawetowany przez prezydenta projekt ustawy zakładał, że jeśli para m.in. nie ma dorosłych dzieci, to rozwód będzie mogła wziąć w urzędzie stanu cywilnego.

Weto prezydenta ws. rozwodów. Rzecznik o "rozwodzie typu Las Vegas"

- Artykuł 18. polskiej konstytucji mówi wyraźnie, że pod szczególną ochroną państwa jest instytucja małżeństwa. Jeżeli patrzymy na kryzys demograficzny, który mamy w Rzeczpospolitej, na dane GUS-u, które mówią o tym, że w perspektywie kilkudziesięciu lat może nas ubyć o kolejnych kilka albo kilkanaście milionów, bo w Polsce dzietność spada, to trudno jest zgodzić się z taką sytuacją, że rozwód typu Las Vegas będzie rozwiązaniem, które ma sprzyjać demografii - mówił Rafał Leśkiewicz.

Zgodnie z założeniami projektu, małżonkowie chcący rozwieść się w urzędzie stanu cywilnego musieliby spełnić określone warunki. Oprócz zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie może się toczyć między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Projekt wykluczał także możliwość brania rozwodów w USC, jeśli para miała wspólne małoletnie dzieci.

- Oczywistym jest, że są takie związki, w których nie dojdzie do porozumienia i małżonkowie zechcą się rozwieść. Ale to była powinna być procedura sądowa. Niech rządzący zaproponują takie rozwiązania, żeby Polacy nie czekali w kolejkach do sądu, bo sądy są sparaliżowane - dodał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Szybka droga rozwodu zablokowana. "To nie jest rozwiązanie"

Według Leśkiewicza, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek "nie potrafi sobie poradzić z wymiarem sprawiedliwości i z kolejkami w polskich sądach, tak samo jak rządzący nie potrafią sobie poradzić z kolejkami do polskich lekarzy".

- To jest działanie polskiego rządu i takim znakiem rozpoznawczym polskiego rządu są kolejki do sądów i kolejki do lekarzy. Rozwiązanie, które zaproponowali rządzący, ta ustawa rozwodowa to nie jest rozwiązanie, które ma sprzyjać integracji i nie sprzyja na pewno scalaniu związków małżeńskich i dzietności, a to powinna być podstawa - argumentował prezydencki urzędnik.

Marcin Fijołek spytał o to, czy zawetowane przepisy nie są uproszczeniem życia obywateli, mającej doprowadzić do szybkiego rozwodu zamiast długotrwałej procedury sądowej.

- Ale co do zasady ona nie jest długotrwała. Długotrwałość wynika tylko z tego, że minister Żurek, że pan premier nie potrafią sobie poradzić z kolejkami w sądach - stwierdził Leśkiewicz.

