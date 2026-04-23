"Niemcy zatrzymali budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu!" - grzmiał jeszcze w ubiegłym roku w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Ostrzeżenia przed ingerencją zachodnich sąsiadów w polską inwestycję pojawiały się także na profilu Konfederacji.

Goszczący w czwartkowym "Graffiti" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, zajmujący się gospodarką morską, przekonywał jednak, iż doniesienia te niewiele wspólnego mają z prawdą, a formułowanie zarzutów pod adresem rządu oceniał jako "rozsiewanie fake newsów".

Niemcy chcą wstrzymać prace w porcie w Świnoujściu? Wiceminister uspokaja

Jak tłumaczył Marchewka w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, tuż przed wyborami w 2023 roku podpisana została przedwstępna umowa z katarskim inwestorem "przyprowadzonym za rządów PiS". Wskazał, że nie zapewnił on jednak żadnego finansowania.

- Okazało się, że moi poprzednicy chcieli wybudować port kontenerowy, do którego nie wpłynęłyby nawet kontenerowce, dlatego że w decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji głębokość nabrzeży była za płytka - tłumaczył w czwartek polityk KO.

WIDEO: Niemcy mieszają przy porcie w Świnoujściu? Wiceminister grzmi o "kłamcach"

Jak nadmienił na antenie Polsat News, głębokość powinna wynosić 17 metrów, a nie jak w decyzji, 14 metrów. - Musieliśmy cały projekt napisać na nowo. Budujemy Przylądek Pomerania (głębokowodny terminal kontenerowy - red.), 186 hektarów nowego lądu. Tor podejściowy o długości 70 kilometrów, do którego będą mogły wpływać największe kontenerowce świata - wskazywał.

"Kłamliwa propaganda PiS". Arkadiusz Marchewka odpiera zarzuty opozycji

Wiceminister zwrócił uwagę, iż przeprowadzona została też analiza, z której wynikało, że w formule przyjętej przez rząd Zjednoczonej Prawicy inwestycja nie zwróciła się nawet przez 150 lat. - I taka jest różnica między nami, a tymi co przez osiem lat pokazywali, co jest na slajdach - podsumował.

- My dzisiaj prowadzimy już konkretne prace - mówił Arkadiusz Marchewka, wskazując, że budowana jest droga techniczna dla realizacji inwestycji, a w miejscu, w którym powstać ma port w Świnoujściu dno oczyszczane jest z zalegających i niebezpiecznych materiałów.

Marchewka stwierdził, że projekt powstaje zgodnie z planem, jednak rząd musi stale "zwalczać fake newsy, kłamliwą propagandę PiS-owców, po prostu zwykłych oszustów".

Przyznał jednocześnie, że polskie porty są konkurencją dla tych niemieckich. - Zresztą przeładunki, które mamy w portach w roku 2025 i 2024 są rekordowe. W ubiegłym roku przeładowaliśmy 3 900 000 TEU. Jedno TEU to jest wielkość kontenera 20-stopowego (ok. 6,1 m - red.). Nigdy w historii Polski nie przeładowano takiej wielkości ładunków, jak w ubiegłym roku. 141 mln ton towaru - chwalił wiceminister.

